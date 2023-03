Aucune contravention remise pour les poêles à bois polluants

Depuis septembre 2021, la Ville de Québec n'a émis aucune contravention aux citoyens qui font fi de la réglementation et utilisent leur poêle à bois en période de smog.

• À lire aussi: Mauvaise qualité de l’air à Québec: «On ne peut pas tolérer ça», dit le maire Bruno Marchand

• À lire aussi: Appareils de chauffage non certifiés: la Ville de Québec interdira les poêles à bois polluants en 2026

Après un an et demi, la Ville n’a pas donné de dents à sa réglementation qui lui permet d’imposer des amendes allant de 300 $ à 1000 $ pour une première infraction et de 600 $ à 2000 $ en cas de récidive.

Sensibilisation

« La Ville privilégie actuellement une approche de sensibilisation », indique le porte-parole Jean-Pascal Lavoie. « À ce jour, aucune contravention n’a été remise. »

En avril 2021, la Ville de Québec, sous l’administration Labeaume, a annoncé des modifications à sa réglementation pour améliorer la qualité de l’air.

Elle révélait la mise sur pied d’un programme de remplacement des poêles à bois non conformes et l’interdiction, à partir du 1er septembre 2021, d’utiliser tout appareil de chauffage au bois pendant les périodes de smog.

En fin de semaine, Le Journal révélait qu’un des pires endroits de la province pour la qualité de l’air est à proximité d’une école primaire de Sainte-Foy, Les Primevères, en raison de la forte utilisation du chauffage au bois.

Au cours de l’hiver 2021-2022, « un total de sept avertissements de smog a été émis pour la grande région de Québec », a indiqué M. Lavoie. Pour l’hiver 2022-2023, « trois avertissements de smog ont été émis jusqu’à maintenant ».

La Ville a procédé à des inspections lors des avertissements de smog et a placé des « accroche-portes de rappel d’interdiction » aux résidences concernées. « Les accroche-portes sont distribués en cas d’infraction par des techniciens lors de patrouilles sur le terrain. L’accroche-porte mentionne que l’utilisation du poêle malgré l’interdiction en vigueur a été constatée et rappelle la réglementation », a expliqué le porte-parole.

L’hiver dernier, 106 de ces feuillets ont été remis. Cet hiver, ce sont 51 rappels qui ont été distribués lors des inspections.

La Municipalité ne dit pas précisément comment et quand elle passera en mode répressif en distribuant des contraventions, mais souligne que « les contrevenants sont référencés et un contrôle plus serré pourra être envisagé en cas de constat de récidive ».

Plan d'action

La Ville compte en faire plus pour améliorer la qualité de l’air. À la suite du dépôt du rapport du Groupe de travail sur la contamination atmosphérique, elle a marqué son intention de donner suite à plusieurs recommandations et à se doter d’un plan d’action, a rappelé M. Lavoie.

Entre autres, elle songe à utiliser un autre indicateur que les alertes de smog pour déclencher l’interdiction de l’utilisation des poêles à bois.