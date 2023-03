Canadien: «Je réalise un rêve de jeunesse» -Frédéric Allard

LAS VEGAS | Frédéric Allard avait comme plan de préparer ses valises en compagnie de sa copine afin de partir de la ville d’Ontario en Californie pour se diriger vers sa future équipe, le Rocket de Laval. Allard n’a finalement pas eu le temps de travailler à ce projet, recevant un appel de Kent Hughes pour retrouver le Canadien à Vegas. Acquis des Kings de Los Angeles vendredi, Allard a fait ses débuts avec le CH deux jours plus tard. Il a participé à son deuxième match dans la LNH.

« Je réalise un rêve de jeunesse. Mon oncle était un partisan du Canadien, il y avait des logos de l’équipe partout dans sa maison. S’il avait pu être là pour regarder le match, je crois qu’il aurait été en larmes tout le long. Je ressens une grande fierté. Quand j’étais plus jeune, je trouvais ça farfelu de dire que j’étais pour jouer avec cette équipe un jour. Mais je viens de vivre ce moment. »

– Frédéric Allard

De retour à l’aile gauche du premier trio, Rafaël Harvey-Pinard a marqué son huitième but de la saison. Il a touché la cible grâce à un bon tir de l’enclave après une passe précise de Jesse Ylönen. Avec ce but, le Québécois a freiné une petite disette de quatre rencontres sans point.

« J’avais des chances depuis quelques matchs, mais ça ne voulait pas rentrer. Un but comme ça aidera ma confiance. C’était un très beau jeu de Ylönen. Ylö amène de la rapidité et il est très créatif en zone offensive. Il a fait de bons jeux en entrée de territoire. Il a réalisé un très gros jeu avec sa passe sur mon but. »

– Rafaël Harvey-Pinard

Auteur d’une passe sur le but de Mike Matheson, après une mise en jeu gagnée en territoire offensif, Jonathan Drouin a reçu les bons mots de son entraîneur après le match. Drouin a 13 points (1 but, 12 passes) à ses 15 derniers matchs. ise en situation.

« Jo joue du bon hockey, ce n’est pas juste pour ce match. C’est agréable de voir qu’il se fait récompenser avec des points. Il a beaucoup de contrôle dans son jeu. »

– Martin St-Louis