Essai du Dr Alain Vadeboncoeur: cœur atout!

Les cœurs, ça ne date pas d’hier, nous dit le bon docteur Alain Vadeboncoeur, qui s’y connaît en la matière puisqu’il est urgentologue en chef à l’Institut de cardiologie de Montréal depuis 22 ans. Cet organe existerait même depuis quatre milliards d’années, mais il ne saurait se passer de son maître, le cerveau, qui régule ses battements.

Or la vie sur terre a existé bien avant l’apparition du cœur, «l’une des plus incroyables aventures du monde vivant, celui des grands animaux, dont nous faisons partie, même si nous ne sommes pas si grands », nous apprend le cardiologue sur un mode humoristique. Car la vie, au départ, avait la forme d’une cellule unique, jusqu’à l’apparition de cellules plus complexes, plus épaisses pour favoriser la circulation des fluides et de son moteur pour irriguer les parois. Encore aujourd’hui la vie sur terre se manifeste de différentes façons, avec ou sans cœur.

À l’âge adulte, le cœur, gros comme le poing de son propriétaire», pèse à peine 300 gr. Mais, il fut au départ, au moment de la création de l’embryon, un disque plat, avant de former une petite boule en forme de «S» qui commencera à battre à la fin de la troisième semaine de gestation et à propulser un peu de sang. Au terme de leur croissance, les vaisseaux cardiaques atteindront 100 000 km «d’une tuyauterie spécialisée dans le transport du sang».

Le bon docteur est non seulement un cardiologue expert, mais il est aussi un bon conteur et vulgarisateur. (Parenthèse: savez-vous que le cœur d’une baleine peut battre à une fréquence de deux battements à la minute en cas de plongée tandis que celui de l’oiseau-mouche grimpe à 1260 à la minute et celui de la musaraigne à 1320 par minute? Fermez la parenthèse).

Si je ne suis pas séduit au départ par les explications scientifiques du fonctionnement des communications entre les oreillettes et les ventricules ou de l’hypoplasie du ventricule chez l’enfant, ou encore du rôle du nœud-AV, force est d’admettre qu’on le suit gaiement dans le récit de ses expériences en chirurgie cardiaque tout comme dans les dédales des battements sentimentaux du noble organe, «une pompe qui n’a pour finalité rien de moins que d’assurer la vie» et qui pompera, à l’âge adulte, 5 litres de liquide à la minute, ou 300 à l’heure.

Pour ce médecin pour qui la médecine n’est pas seulement une science, mais aussi un art, le cœur n’a plus de secret, même s’il admet en apprendre tous les jours des récits de vie de ses patients. Aussi se targue-t-il de pouvoir diagnostiquer en une seconde, «sans même toucher ni palper votre pouls», si votre sang circule bien. C’est qu’il voue un grand respect à cet organe qui a charge de diffuser le précieux liquide auprès de chacune de nos cellules «par l’intermédiaire d’un système de canalisation fort complexe, leur apportant l’oxygène et les nutriments requis et recueillant en retour le CO 2 et autres déchets». Pour réaliser un tel effort, dit-il, c’est comme si on écrasait avec sa main une balle de tennis.

Rassurant

Au terme de votre lecture, vous saurez tout sur l’arythmie, la dysrythmie, la tachycardie, les syncopes, les infarctus, l’insuffisance cardiaque, les AVC, l’ECG, les électrodes, les massages cardiaques, les défibrillateurs électriques, les cardiostimulateurs, avec quelques trucs en plus comme comment mettre fin à une tachycardie supraventriculaire: «Vous inspirez à fond, forcez en bloquant l’expiration pendant 15 secondes, puis relâchez d’un coup. Votre cerveau stimule automatiquement, par réflexe, le système parasympathique.» Je ne dis pas que vous serez devenu un expert en mécanique générale du cœur, mais vous serez plus rassuré si jamais vous avez à consulter un cardiologue.

Vous vous direz que nous pouvons compter sur des spécialistes dévoués, qui aiment leur travail et qui cherchent toujours à sauver des vies et à atténuer les douleurs, comme le bon docteur Vadeboncoeur et son équipe de l’institut de cardiologie de Montréal. Et que tout patient peut bénéficier des appareils ultramodernes pour se faire soigner dans les meilleures conditions. «Parce que la vie, c’est quand même le but de l’aventure.»