Mégantic: «J’en rêve depuis longtemps...» -Julie Ringuette

On connaît bien le côté givré de Julie Ringuette, mis de l’avant dans les comédies Like-Moi !, Les magnifiques ou encore Ladies Night. Mais pour Mégantic, la comédienne a pour la première fois dû puiser dans un tout autre registre, diamétralement opposé. « C’est le rôle de ma vie », confie-t-elle.

Avec son uniforme de policière – et l’absence totale de glam –, Julie Ringuette arbore un look complètement différent dans Mégantic, série inspirée de la tragédie de 2013. Les scènes qu’elle y défend, elles, sont sombres, voire troublantes.

Elle le concède, peu de gens l’attendaient dans un tel registre, plus sérieux et dramatique que ce à quoi elle nous a habitués. La comédienne s’avoue même prête à pousser la métamorphose plus loin encore, toujours au nom de son métier.

« Je rêve d’un rôle comme celui-ci depuis tellement longtemps », souffle Julie Ringuette.

« Je me fous d’être cute, d’être blonde. Je veux faire des rôles dramatiques, aller là où les gens ne m’imaginent peut-être pas encore, quitte à me raser la tête et prendre 50 livres pour être méconnaissable », poursuit-elle.

Projets comiques

Julie Ringuette ne renie évidemment en rien ses projets comiques, au contraire. Mais elle avait depuis longtemps soif de rôles différents, de nouveaux défis. Et c’est exactement ce que représentait pour elle le personnage de Marie Gendron, policière dépêchée sur les lieux de l’accident ferroviaire ayant coûté la vie à 47 Méganticois.

« J’adore la comédie, j’adore faire rire. Et je veux continuer de le faire. Mais j’ai plusieurs autres couleurs dans ma palette d’actrice et je veux les utiliser elles aussi. Je sais que je suis capable », explique la comédienne.

C’est exactement ce qu’ont vu en elle les producteurs Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault. Le tandem aux commandes de Mégantic a convoqué Julie Ringuette en audition après avoir travaillé avec elle sur Un lien familial, autre projet de leur boîte ALSO.

Aucune hésitation

Si elle avoue ne pas avoir hésité – « même pas une demi-seconde », précise-t-elle en riant – avant d’accepter le rôle, Julie Ringuette était bien consciente que certaines personnes étaient réticentes à l’idée de voir une tragédie de cette ampleur racontée sur les écrans de la province. Ça, elle le comprend entièrement.

« Je sais que certaines personnes ne sont pas prêtes à voir la série parce que leur douleur est encore trop vive. Et je respecte ça à 100 %. Mais je pense que pour d’autres, il y a un effet catharsis très fort. Ça leur fait du bien de voir qu’on n’oublie pas ce qui s’est passé », confie-t-elle.

►La série Mégantic est offerte sur Club Illico.