La fin d’un cycle pour plusieurs interprètes: conclusion du tournage de l’ultime saison de la série «Six degrés»

L’ambiance était à la fête – avec un soupçon de tristesse – sur le plateau de l’ultime saison de «Six degrés», vendredi dernier, au Collègue Notre-Dame, à Montréal, où les comédiens tournaient leurs toutes dernières scènes.

• À lire aussi: 7 hôtels tout inclus luxueux pour un séjour sous le soleil de Cuba

• À lire aussi: Chocs post-traumatiques chez les premiers répondants: faire la paix avec l’horreur

• À lire aussi: «La descente aux affaires» de Fred Pellerin: un nouveau spectacle obsédé par le temps et l'argent

Pour Noah Parker et Léanne Désilets, les interprètes de Léon et de Doris, c’est la fin d’un cycle important ayant marqué leur jeune carrière.

«Il y a un avant et un après Léon pour moi. C’est une grande partie de ma vie professionnelle, personnelle, alors oui je suis triste de le quitter. C’est un personnage qui m’a appris à avoir une éthique dans ma recherche de ce que j’aime faire, soit approcher un personnage», a-t-il dit à l’Agence QMI.

Joël Lemay / Agence QMI

Noah Parker, 24 ans, a abandonné l’an dernier son rôle dans la série «Les bracelets rouges» avec un «gros pincement au cœur» pour se consacrer au tournage du prochain film de Philippe Lesage. Dans «Six degrés», son premier rôle-titre au petit écran, il défend un personnage «avec beaucoup de facettes et de choses à explorer», Léon ne voyant qu’avec une vision de six degrés.

Dans cette ultime saison, le coeur de Léon battra pour Sabine (Sarah Cantin) et le jeune homme soutiendra son amie Florence (Marine Johnson) après sa greffe de poumons. Florence est très importante pour lui, ayant été sa première véritable amie après qu’il est quitté le cocon dans lequel l’élevait sa défunte mère Marianne (Catherine Trudeau).

«Léon prend un certain envol et a gagné en maturité», a dit Noah.

Joël Lemay / Agence QMI

Léon lancera son premier livre, mais il aura droit à une leçon d'humilité, promet-on dans les 13 nouveaux épisodes réalisés par Thomas Soto, qui a remplacé son ami Hervé Baillargeon. Ce dernier est occupé en effet à tourner «Les perles», série qui sera lancée prochainement sur Club illico.

«Ce sont deux styles de réalisation très différents; Hervé a une confiance et donne une liberté aux acteurs, alors que Thomas a des idées très précises. Ça fait comme deux projets, mais avec la même identité», a indiqué l'interprète de Ricargo, Anthony Therrien, qui tournera dès avril la deuxième saison de «Lac-Noir» pour Club illico.

Joël Lemay / Agence QMI

Vendredi, on mettait notamment en boite la première scène du 13e et dernier épisode de «Six degrés», alors qu’Antoine (Simon Boulerice) remet des invitations pour le gala méritas et s’inquiète de l’absence de Léon. Doris, elle, est impliquée dans la remise de prix citron.

Parlant de Doris, son interprète, Léanne Désilets, termine ses études en cinéma et vit elle aussi une transition avec la conclusion, coup sur coup, de «Six degrés» et de l’autre série l’ayant occupée ces dernières années, «La vie compliquée de Léa Olivier», sur Club illico.

Simon Boulerice de plus en plus à l'écran

Simon Boulerice, qui campe le professeur Antoine dans «Six degrés», admet qu’il s’est écrit de plus en plus de scènes au fil des saisons, comme s’il n’avait pas osé être trop à l’écran au départ.

«J’ai essayé d’y aller subtilement, a-t-il souligné dans un éclat de rire. Cette saison, j’ai 11 jours de tournage, et d’ailleurs ce sont les plus belles de ma vie, car je connais tous les personnages et je suis à l’aise dans mon rôle.»

Joël Lemay / Agence QMI

Il ne renonce pas, éventuellement, à organiser une réunion à l’écran pour «Six degrés» «si les personnages l’habitent encore dans quelques années», comme on le fait à l'occasion du 20e anniversaire d’«Un gars, une fille» avec quatre nouveaux épisodes.

Le thème de la transition s’impose aussi pour Simon Boulerice, qui vient de compléter «C’est année là», à Télé-Québec, après cinq saisons. Il écrit une autre série et a mille et un projets, comme on s'en doute, même s'il est moins dans le jus par les temps qui courent. «Ce sont des années effervescentes, alors c’est correct de me déposer un peu!»

Produit par Encore Télévision, la troisième saison de «Six degrés» sera déposée sur ICI TOU.TV EXTRA cet été.