«Outlander, L’adieu aux abeilles» de Diana Gabaldon: la guerre s’approche de Fraser’s Ridge

Tension sociale, guerre de l’Indépendance, vie de famille, adaptation à la réalité de la vie en Amérique, découverte des plantes médicinales et nombreux défis: il n’y a pas de temps mort à Fraser’s Ridge à la fin du 18e siècle. Ni dans les Appalaches ni sur la côte Atlantique. Écrivaine passionnée, attentive aux moindres détails, Diana Gabaldon a imaginé de nombreux rebondissements dans la vie de Jamie et Claire dans la partie 2 du tome 9 de la magnifique série Outlander, L’adieu aux abeilles. C’est LA série qu’on ne peut pas mettre de côté... en livre et à la télé.

À la fin de la première partie du tome 9, la guerre de l’Indépendance se rapprochait de Fraser’s Ridge. Des tensions et des échauffourées entre ses métayers ont confirmé à Jamie qu’il y a des royalistes et des patriotes sur son domaine. Se battront-ils, colons écossais contre colons écossais?

Diana Gabaldon s’est plongée dans l’histoire fascinante de la guerre de l’Indépendance américaine, notamment dans les Appalaches et dans le sud des États-Unis, comme Savannah, pour situer le cadre historique et social de L’adieu aux abeilles.

«C’est une période historique où il y avait beaucoup de guerres, tant en Europe qu’en Amérique. C’était la guerre de Sept Ans, qui s’est produite dans les années 1750, et dont le livre n’est pas si éloigné après tout», commente-t-elle, en entrevue téléphonique de sa maison en Arizona.

«Certains livres de Lord John se déroulent à cette époque. J’examine les batailles qui sont directement concernées, celles qui ont beaucoup de conflits : c’est ce dont on a besoin dans une bonne histoire», poursuit l’écrivaine.

La bataille de Savannah

Au fil des années, l’écrivaine à succès a accumulé une imposante documentation sur l’histoire de la guerre de l’Indépendance et dispose de beaucoup de sources sur les différentes batailles menées, les protagonistes impliqués et les lieux.

Pour ce livre, elle s’est penchée sur la bataille de Savannah, où se retrouve Roger.

Photo fournie par les Éditions Libre Expression

«Je l’ai choisie en partie parce qu’il y a quelques années, j’ai été invitée à Savannah pour un festival littéraire. Mon mari m’avait accompagnée. Nous avons beaucoup aimé la ville, qui est magnifique, et il y a beaucoup de sites historiques.»

«J’ai visité les musées parce que je me disais que c’était un endroit où les Fraser pourraient bien être impliqués. Nous avons fait une visite d’un champ de bataille et nous avons assisté à une reconstitution historique. C’était fascinant »

Elle a gardé ça en tête et se demandait qui pouvait bien participer à cette bataille.

«Jamie et Claire? Non, parce qu’ils étaient occupés ailleurs. Il y avait Roger. Quoi de mieux qu’un homme religieux, qui prône la paix, pour l’envoyer se battre sur un champ de bataille? Il ne participe pas à la bataille, mais il est là pour réconforter les blessés et les mourants. Les membres du clergé ont risqué leur vie pour aider les autres. Je trouvais que c’était un bon défi pour un nouveau prêtre.»

Claire, la guérisseuse

Claire, une infirmière du 20e siècle projetée au 18e siècle grâce à l’imaginaire de Diana Gabaldon, met à profit ses talents d’herboriste et de guérisseuse dans ces temps mouvementés. Les gens la surnomment «la sorcière»...

«Quand j’ai commencé la série Outlander en 1985 et que j’ai créé le personnage de Claire, je me suis demandé quelles compétences elle pouvait bien avoir et qui seraient utiles au 18e siècle», se rappelle Diana Gabaldon.

«Je me suis dit que j’aimerais pouvoir me garder en vie, de même que ma famille. Donc, peut-être que ce serait une bonne idée de faire en sorte qu’elle travaille dans le milieu médical?»

Créer un personnage d’infirmière empathique qui a des connaissances sur l’anesthésie, les antibiotiques et les maladies lui semblait parfait. «J’en ai donc fait une infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale.»

Diana Gabaldon est l’autrice à succès des romans de la fameuse série Outlander : Le Chardon et le Tartan, Le talisman, Le voyage, Les tambours de l’automne, La croix de feu, Un tourbillon de neige et de cendres, L’écho des cœurs lointains et Écrit avec le sang de mon cœur.

Elle a également fait paraître Le Cercle des sept pierres, recueil de nouvelles se déroulant dans l’univers de Outlander.

Elle a aussi publié la série connexe consacrée à lord John Grey.

Elle vit à Scottsdale, en Arizona, avec son mari.

La diffusion de la septième saison de la série Outlander est prévue pour 2023.

Depuis 2004, il s’est vendu plus de 430 000 exemplaires de la saga Outlander chez Libre Expression.

EXTRAIT

«En dépit de sa jeunesse relative, Salisbury était la plus grande ville du comté de Rowan et abritait son siège. C’était la plus proche entre Fraser’s Ridge et la Great Wagon Road. Elle était également le fief militaire de Francis Locke, un patriote qui, lui, possédait des armes et des milices. Jamie installa donc Jenny, Rachel et Oggy dans un relais devant un coûteux pot de café chaud et un plat de petits pains fourrés, envoya Ian acheter des provisions pour leur route vers le nord et se mit en quête du colonel Locke.

Lorsqu’il le trouva, il le trouva sympathique. C’était un Irlandais trapu au teint rougeâtre qui devait avoir à peu près son âge et dont les manières directes lui plurent.»