La SAAQ déploie des solutions pour améliorer son service à la clientèle

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) désire informer ses clientes et clients qu'un plan d'action visant à améliorer son service à la clientèle, notamment en réduisant l'attente dans ses succursales, sera mis en œuvre à compter du lundi 6 mars.

• À lire aussi: Les ratés du système se poursuivent: elle attend 8 h devant la SAAQ... pour rien

• À lire aussi: Il s’effondre dans une longue file à la SAAQ après avoir attendu 4 heures

• À lire aussi: Ratés à la SAAQ: Legault «pas du tout satisfait de ce qui se passe»

L'organisme a indiqué des nouvelles mesures, par voie de communiqué, dimanche. Parmi les mesures prises, on peut compter l’ajout de 150 employés supplémentaires affectés progressivement dans les succursales; des heures d’ouverture plus longues, et ce au quotidien, selon l’affluence; des services sur rendez-vous les fins de semaine; la capacité d’accueil disponible au public sur le site web; de nouvelles bornes numériques libre-service; et une carte interactive permettant de repérer le point de service le plus proche. Le numéro de téléphone d’assistance pour la plateforme SAAQclic est le 1 833 466-1322.

Le Service d’authentification gouvernementale sera également bonifié. Pour faciliter la création d'un compte SAAQclic, lors de l'inscription en ligne, il sera possible d'obtenir son numéro d'avis de cotisation par téléphone plutôt que par courrier postal. Ce renseignement pourra aussi être obtenu en communiquant avec Revenu Québec.Dès le 13 mars, le processus d'authentification sera simplifié dans sept succursales de la SAAQ et y sera ainsi effectué à l'aide de deux pièces d'identité au lieu de quatre, soit la carte d'assurance maladie et le permis de conduire.

La clientèle ayant de la difficulté à s'authentifier est invitée à téléphoner à Services Québec au 1 877 644-4545.

En raison des problèmes techniques rapportés par les concessionnaires, en plus d'une mise à jour importante du portail SAAQclic Commerçants réalisée cette fin de semaine, 15 employés supplémentaires répondront aux appels pour offrir de l’accompagnement, une boîte courriel sera mise sur pied pour signaler les difficultés rencontrées, et une page web fera état des problèmes techniques résolus ou en cours d’analyse.

La plateforme SAAQclic tient à nouveau à assurer ses clients que ses équipes «travaillent sans relâche pour rétablir la situation le plus rapidement possible».