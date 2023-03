«La Voix»: Jay et Mélodie-Jade, un duel indissociable

Une complicité unique unit Jay et Mélodie-Jade, que Corneille a mis en duel sur la chanson «Et si», de Tayc et Camille Lellouche, dimanche, à «La Voix».

«Ça nous a pris un moment à comprendre et à assimiler la chanson, a indiqué le chanteur de 24 ans. Mélodie-Jade ne rappe dans la vie, il fallait qu’on s’ajuste. Une chance qu’elle habite à trois minutes de chez moi, on a pu répéter ensemble en dehors du studio. On s’entend bien, et on s’est dit qu’on allait s’amuser sur la scène, en donnant un bon «show».»

À aucun moment, il ne semble avoir été stressé par cette expérience. «Je voulais vivre ce moment sans trop penser à ce qui allait arriver après. Je suis resté positif, je n’avais pas l’impression qu’un de nous allait quitter l’aventure, je sentais qu’on allait rester tous les deux.»

Jay est heureux d’avoir choisi Corneille comme coach. «C’est cool de travailler avec lui, il est toujours ouvert aux suggestions. Il est prêt à faire ce qu’il faut pour qu’on soit à l’aise, tout en nous gardant dans la bonne direction. Il s’assure que ce qu’on fait ait du sens.»

S’il a autant d’aplomb et qu’il semble aussi à l’aise, ça n’a pas toujours été le cas. «Je pense que je me suis découvert en tant que personne et en tant qu’artiste. Les deux premières fois où j’ai tenté ma chance à «La Voix» et que ça n’a pas fonctionné, c’est parce que je n’assumais pas ma voix. Depuis, je m’assume et il y a une sorte de confiance qui vient avec.»

Non seulement il a été choisi par son coach, mais Corneille a également sauvé Mélodie-Jade, donc son intuition était bonne.

«La Voix»: un dépassement pour Virginie Péloquin

Même si elle était stressée en abordant l’étape des duels à «La Voix» dimanche, Virginie Péloquin a été un peu rassurée en découvrant la chanson «Jusqu’au bout», d’Amel Bent, que Mario Pelchat avait choisie pour son duel face à Mélisane.

«La chanson explique comment des gens vont parfois nous faire dévier de nos rêves, en nous disant que ce n’est pas possible ou qu’on n’est pas si bons. C’est arrivé quelquefois avec d’anciens compagnons, même ma famille est toujours derrière moi. Je voulais faire passer mon message et impressionner les coachs.»

La chanteuse de 29 ans, qui avait échoué aux duels lors de la première saison de «La Voix», a su saisir cette seconde chance. «Être sélectionnée pour une deuxième fois m’a fait réaliser que je devais croire encore plus en moi. Je me suis donnée à fond pour me surpasser, je voulais qu’on voie tous les efforts que j’ai mis pour y arriver.»

Le coach semble y avoir été sensible puisqu’il a nommé Virginie avant d’ajouter qu’il choisissait celle qui a le plus évolué et qu’il a vu le plus grandir. Ce choix et ses mots ont été réconfortants pour Virginie.

«Mon objectif était d’aller plus loin que la première fois. Je voulais vraiment me surpasser, j’ai gagné sur moi. J’ai réalisé que j’avais vraiment un talent et que je méritais ma place. J’ai repris confiance en moi.»

«La Voix»: la bienveillance de Sylveo

En jumelant Sylveo et Ashley Richard sur la chanson des Sœurs Boulay «Je vais te faire danser», Corneille a su créer un duel durant lequel les deux candidats se sont fait du bien, dimanche, à «La Voix».

Sylveo, le chanteur français de 25 ans, était assez confiant. «J’étais excité par la chanson, et parce que j’allais la faire avec Ashley. Je trouvais intéressant qu’elle soit si introvertie dans la vie, mais si généreuse une fois sur scène. J’étais vraiment enthousiaste et aussi conscient que c’était un défi.»

Au début des répétitions, Sylveo a toutefois été déstabilisé par la chanson et le rythme qu’elle demandait. «J’ai l’habitude de chanter des chansons assez ralenties ou douces. Quand je fais des reprises, je les fais toujours à ma manière en mettant l’accent sur le poids des mots et leur signification. Là, ça allait juste trop vite pour moi, la raison pour laquelle on l’a ralentie par la suite.»

Le résultat a toutefois été à la hauteur des espérances du coach, qui a souligné l’importante évolution d’Ashley. Il a toutefois décidé de poursuivre l’aventure avec celui qui est le mieux équipé et le plus prêt.

«Sa décision m’a fait du bien, notamment face au sentiment d’illégitimité que j’ai depuis que je suis au Québec. Je me sens bien et à ma place ici, mais j’ai le chronomètre qui est activé, à savoir si je vais pouvoir rester ici plus que les deux ans de mon PVT.»