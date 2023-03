Le Canadien ne peut compléter la remontée à Vegas

Le Canadien de Montréal a conclu son voyage de quatre matchs sur la côte ouest des États-Unis avec un revers de 4 à 3 contre les Golden Knights de Vegas, dimanche, au T-Mobile Arena.

Les hommes de l’entraîneur-chef Martin St-Louis rentreront donc au Québec avec un dossier de 1-3 et sur une série de trois défaites consécutives. Après avoir vaincu les Sharks à San Jose, la Sainte-Flanelle a baissé pavillon contre les Kings à Los Angeles et les Ducks à Anaheim.

Face aux Golden Knights, le Bleu-Blanc-Rouge s’est buté au gardien Jonathan Quick. L’homme masqué de 37 ans a repoussé 25 des 28 rondelles envoyées dans sa direction. En troisième période, le défenseur Mike Matheson et les attaquants Alex Belzile et Rafaël Harvey-Pinard l’ont déjoué. Le Canadien n’a cependant pas été en mesure de compléter la remontée.

Quick disputait par ailleurs son premier match avec la formation du Nevada. Cette dernière a fait son acquisition des Blue Jackets de Columbus jeudi dernier. La veille, le club de l’Ohio avait obtenu ses services des Kings de Los Angeles, l’équipe avec laquelle il a disputé ses 743 premiers matchs dans la Ligue nationale.

Les buteurs des favoris de la foule ont été Shea Theodore, Ivan Barbashev (deux fois) et Reilly Smith. Dans le cas de Barbashev, c’était la première fois qu’il faisait bouger les cordages avec les «Chevaliers dorés» depuis que ces derniers l’ont obtenu dans un échange avec les Blues de St. Louis. C’était le quatrième match du Russe avec sa nouvelle équipe et il a récolté cinq points.

Ce duel marquait également les débuts du défenseur Frédéric Allard avec le Tricolore. Obtenu des Kings vendredi dernier en retour de l’avant Nate Schnarr, le Québécois a pris la place de Kaiden Ghule dans la formation du CH. Il a été utilisé pendant 11 minutes et 31 secondes. Il a décoché deux tirs au but et maintenu un différentiel neutre de 0.

Le Canadien renouera avec l’action mardi soir, quand les Hurricanes de la Caroline seront de passage au Centre Bell. Il s’agira de la première d’une série de quatre rencontres à la maison pour les patineurs montréalais.