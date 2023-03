Le Drakkar renoue avec la victoire à domicile

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a eu chaud, mais a tout de même renoué avec le chemin de la victoire, dimanche après-midi, quand il a doublé les Saguenéens de Chicoutimi par la marque de 4 à 2.

Battus à leurs trois sorties précédentes à la maison, les membres de l’équipage nord-côtier avaient besoin de ces deux points au classement et sont finalement parvenus à les récolter.

Même si la fin du match a été plus énervante, les locaux ont livré une bonne performance collective, qui leur a permis de mettre un terme à cette vilaine disette.

En avance 3 à 1, le Drakkar a vu l’ennemi réduire l’écart à un seul but avec moins de deux minutes à faire avant que le vétéran Félix Gagnon inscrive le but d’assurance dans une cage désertée.

« Dans l’ensemble, les joueurs ont disputé un bon match. Encore une fois, les petits détails ont fait la différence et, aujourd’hui, les gars ont bien exécuté et ont été dédiés pour la cause de l’équipe », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Conscient que l’espace sur la patinoire est de plus en plus restreint, l’entraîneur-chef rappelle que les séries éliminatoires approchent à grands pas et que le processus est commencé.

« C’est le genre de partie à laquelle il faut s’attendre et, de ce côté, les joueurs ont toujours été près de l’action et de la rondelle. C’est de cette façon qu’ils devront continuer de s’impliquer si on veut connaître du succès », a-t-il insisté.

Plus affamé

Dans le clan adverse, l’entraîneur-chef Yanick Jean n’a pas mis trop de temps à résumer le scénario de la rencontre.

« C’est le club le plus affamé qui a gagné. Les joueurs ont joué avec beaucoup de mollesse et nous leur avons souvent donné la rondelle », a reconnu le patron derrière le banc.

Impliqués dans un deuxième match en moins de 24 heures, les Bleus ont quand même été dans le coup jusqu’à la fin.

« Il y a des gars de 19 et 20 ans au sein du club ainsi que plusieurs jeunes. Il va falloir élever notre jeu d’un cran, car ce n’est pas le même type de hockey durant les séries. »

Louis-Charles Plourde, Isaac Dufort et la recrue Julien Lanthier ont inscrit les autres buts des vainqueurs, qui ont tiré 41 fois en direction du gardien de but Charles-Antoine Lavallée.

Étienne Tremblay-Mathieu et Fabrice Fortin ont sonné la riposte face au cerbère Olivier Ciarlo, auteur de 29 arrêts.

►Le Drakkar disputera son prochain match mercredi soir, lorsqu’il rendra visite aux Remparts de Québec sur la glace du Centre Vidéotron.