LHJMQ: et de 15 pour les Olympiques

RIMOUSKI-Alexis Gendron a marqué trois fois pour permettre aux Olympiques de Gatineau de vaincre l’Océanic pour la deuxième fois en moins de 24 heures à Rimouski, un gain de 5-2. Les visiteurs ont ainsi poussé à 15 leur série de victoires consécutives.

L’Océanic a fait preuve de caractère en troisième période. Les locaux n’ont pas abandonné malgré un retard de quatre buts et la foule a apprécié l’effort. « Je suis très fier de ça. Au lieu de lancer la serviette, les gars sont revenus avec deux buts suivis de quelques bonnes chances. Nous n’avons pas été déclassés par l’une des formations les mieux outillée du circuit. Deux mauvaises pénalités nous ont coûté cher », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Domination des Olympiques en première

L’Océanic a été totalement dominé en première période. Le gardien Patrik Hamrla a cédé une seule fois sur 14 lancers, dont plusieurs dangereux. L’action s’est surtout déroulée dans le territoire de l’Océanic. Sur une descente à deux contre un, Colin Ratt a décidé de lancer et il a ouvert la marque avec un but sans aide.

Les Olympiques ont doublé leur avance en tout début de deuxième période en avantage numérique sur un boulet sur réception de Zach Dean du cercle des mises en jeu. L’Océanic a connu ses meilleurs moments par la suite, notamment lors de deux supériorités numériques, mais Francesco Lapenna a été intraitable.

L’indiscipline a fait mal

Les visiteurs ont ajouté deux buts en supériorité numérique dans les cinq dernières minutes de jeu de l’engagement médian, les deux inscrits par Alexis Gendron. L’attaquant de l’Océanic, Maël St-Denis a quitté la glace sur une jambe à la suite d’un coup devant le banc des siens. Par la suite, Jacob Mathieu a écopé d’une double mineure pour avoir dardé. Serge Beausoleil n’a visiblement pas apprécié puisque Mathieu n’a pas touché à la glace en troisième.

Xavier Filion a marqué en début de troisième période pour réduire l’écart à trois buts, sur des passes de Mathis Gauthier et Luka Verreault. Ce but a ramené de l’énergie dans le Colisée pour la fin de la rencontre. Gendron a complété son tour du chapeau dans un filet désert.

Attristé par la démission de Gilles Courteau

« Filion, Blais et Dumoulin ont connu un fort match, tout comme nos six défenseurs et notre gardien », a commenté le pilote des locaux qui s’est dit peiné par la démission du commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau. « Ça m’attriste au plus haut point. Il a amené notre circuit à un niveau supérieur ».

L’Océanic rendra visite au Phoenix jeudi à Sherbrooke.