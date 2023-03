L’Igloofest surpasse les attentes

Foules nombreuses, température clémente et bonne ambiance étaient au rendez-vous de la première édition du festival de musique électronique Igloofest Québec.

Plus de 12 000 personnes sont venues danser sur les mix d’artistes de renommée internationale. L’événement qui avait lieu du 2 au 4 mars à la place Jean-Béliveau a été couronné de succès, aux yeux des organisateurs.

« On sent qu’il y a de l’engouement et une soif pour la musique électro à Québec et le public nous l’a prouvé », souligne Martin Tremblay, président du groupe Gestev et producteur de l’Igloofest Québec.

La soirée de vendredi, mettant en vedette le DJ américain Diplo, s’est terminée à guichets fermés.

Une nuée de plusieurs milliers d’amateurs d’electronic dance music (EDM) s’est massée sur la grande place voisine du Centre Vidéotron pour l’occasion.

« On a vraiment pu tester notre planification en matière d’espace disponible, avoue M. Tremblay. On veut agrandir le site pour les prochaines éditions et offrir des nouveautés divertissantes au public. »

Photo Didier Debusschère

Récidive

Avant même que la première DJ en lice ne s’exécute jeudi soir, l’Igloofest avait déjà confirmé qu’il y aurait une deuxième édition dans la capitale. Le producteur soutient que l’événement « continuera de grandir et d’ajouter de nouveaux éléments » dans les prochaines années.

Martin Tremblay et son équipe n’écartent pas la possibilité d’étirer l’Igloofest Québec sur plusieurs fins de semaine, comme c’est le cas à Montréal en janvier de chaque année.

« On veut garder ce créneau du début de la semaine de relâche dans un futur rapproché. Dépendant de l’appétit des gens, il se pourrait qu’on décide d’allonger l’expérience », fait-il valoir.

Photo Didier Debusschère

Dithyrambiques

Le président de Gestev affirme n’avoir reçu que des commentaires élogieux de la part du public, mais surtout des musiciens.

« Diplo et Claptone, nos deux plus grosses têtes d’affiche, ont été dithyrambiques, confie-t-il. Ils ont adoré leur soirée respective et l’ont très bien rendu à la foule. »