Michel Désautels tire sa révérence

Le vétéran journaliste et animateur de Radio-Canada Michel Désautels prendra sa retraite en juin, clôturant une carrière d’un peu plus d’un demi-siècle, a-t-il annoncé à ses auditeurs dimanche.

«Quitter la Maison qui a été la mienne depuis 50 ans me donne un bon coup de blues. Mais bien vite ce sentiment s’estompe quand je pense à la chance que j’ai eue de pratiquer un métier formidable, avec des collègues qui croient sincèrement à la pertinence du service public», a-t-il fait savoir par communiqué.

PHILIPPE-OLIVIER CONTANT/AGENCE QMI

Entré chez Radio-Canada à Toronto en 1972, Michel Désautels a peu à peu migré vers les émissions télé et radio à Montréal. Du côté de la radio, sa voix a résonné auprès des auditeurs montréalais pendant plus de quatre décennies, incluant pour l’émission du retour à la maison au 95,1 FM entre 2003 et 2012, suivi de «Désautels le dimanche» qu’il anime depuis 10 ans à la Première chaine.

PHOTO COURTOISIE

«Michel Désautels est littéralement un géant de la radio. Il est reconnu pour sa carrière phénoménale, son immense talent d'animateur, de communicateur et de journaliste et ce, tant en politique internationale, nationale ou régionale, qu'en sport et en culture», a vanté la directrice générale de l’Information, Luce Julien.

La dernière édition de son émission «Désautels le dimanche» sera diffusée le 18 juin prochain.