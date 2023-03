«SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake»: (Re)Bienvenue à Bikini Bottom

Que diriez-vous d’une saucette à Bikini Bottom pour fuir l’hiver qui perdure? C’est exactement ce que propose SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, nouvelle aventure vidéoludique fraîchement débarquée sur nos consoles. Mais attention: si l’invitation semble alléchante, on réalise rapidement que le séjour n’est pas aussi amusant qu’anticipé.

Photo fournie par THQ Nordic

Dès sa création en 1999, Bob l’éponge est rapidement sorti du carcan du téléviseur où la série le mettant en vedette aurait pu le confiner. En plus de s’aventurer dans les mondes du cinéma, de la bande dessinée et même de Broadway, notre sympathique héros jaune laisse régulièrement ses fans le contrôler dans différents jeux vidéo.

Photo fournie par THQ Nordic

Le dernier en lice, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, qui a paru récemment. Si cette nouvelle offrande ne se classe pas parmi les pires, elle ne figure pas parmi les meilleures non plus, car on revient de ce périple à Bikini Bottom peu satisfait de notre séjour.

Intrigue inédite

Bob l’éponge et Patrick l’étoile de mer tiennent la vedette de cette nouvelle intrigue vidéoludique originale où le tandem doit rescaper les membres de leur bande, désormais dispersés aux quatre coins de l’espace-temps. Pour ce faire, ils devront traverser des mondes peuplés de cowboys, pirates, chevaliers et escargots préhistoriques (oui, oui!) où ils croiseront Sandy l’écureuil, M. Krabs et autres Carlo Tentacule.

Photo fournie par THQ Nordic

C’est simpliste, c’est [un peu] puéril et c’est saupoudré généreusement d’humour enfantin, parfois douteux. Mais c’est ça, Bob l’éponge. Le personnage – et ses amis – n’a pas bâti son empire à grands coups de gags intellectuels, d’enjeux importants ou de questions probantes. Il faut donc accepter les modalités claires de cet univers coloré avant d’y mettre les pieds.

Convenu et répétitif

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake embrasse d’ailleurs à pleine bouche les codes instaurés dès le premier épisode de la série télévisée. Les fans, évidemment, en seront séduits, heureux de renouer avec leurs personnages fétiches. Ça fait du bien, ça déride et ça rappelle de doux souvenirs à quiconque a grandi avec Bob l’éponge et ses amis.

Photo fournie par THQ Nordic

Mais une fois le plaisir et l’excitation des retrouvailles dissipés, que reste-t-il? Pas grand-chose, outre un jeu de plateforme convenu, répétitif et, ultimement, un peu ennuyeux. Celui-ci est encore davantage plombé par ses mécaniques parfois confuses, bancales ou, pire encore, peu réactives.

On réalise donc rapidement que le principal attrait – voire le seul – de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake est la présence des habitants de Bikini Bottom. Notre intérêt se serait indubitablement vanné encore plus rapidement si le jeu avait mis en scène des personnages qui nous sont inconnus.

Bref, on complète l’aventure principale en quelques heures, non pas sans avoir trouvé le temps long. On doute donc fort qu’on s’y replonge éventuellement pour revivre l’expérience une seconde fois.

SpongeBob SquarePants : The Cosmic Shake ★★1⁄2