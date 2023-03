TVA: Deano Clavet est le premier évincé de «Sortez-moi d’ici!»

Le boxeur-acteur Deano Clavet n’a pas l’habitude de s’avouer vaincu et si on avait eu à parier sur l’identité du premier évincé de la saison de «Sortez-moi d’ici!», ce n’est certainement pas lui qui aurait obtenu le plus de votes.

L’homme de 62 ans n’aura séjourné en tout et pour tout que 24 heures dans la jungle du Costa Rica, où la première saison de la téléréalité de TVA a été tournée l’été dernier par Productions Déferlantes.

Au terme du premier gala de la jungle, diffusé ce dimanche, il a été éliminé après avoir retiré son casque-bulle rempli de bestioles avant la fin du défi d’élimination, permettant ainsi aux deux autres campeurs en danger, Andréanne A. Malette et à Marianne St-Gelais, de poursuivre leur parcours.

Deano aura «été trop déstabilisé», ce qui est tout de même le but de l’émission animée par Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion.

«C’est comme si le scénario ne me convenait pas», a-t-il dit. Il s’attendait à prendre part à une aventure résolument plus sportive, lui qui ne s’était pas informé outre mesure sur le type de compétition dans laquelle il faisait le saut. Il souligne d’ailleurs le courage de ses camarades qui sont allés plus loin que lui dans cette émission, qui est la plus populaire du petit écran le dimanche soir.

«Je pensais que j’allais plonger, que j’allais nager pendant un mille pour aller chercher un panier de nourriture, que j’allais sauter d’un arbre, grimper, courir dans la jungle avec une lance et attraper mon gibier, le découper et le faire cuire moi-même, mais ce n’était pas ça.»

Il faut dire que Deano, qui avait déjà fait «Fort Boyard» en 1997, a fait une entrée remarquée aux côtés d’Andréanne A. Malette alors que les deux se faisaient arroser avec «un 45 gallons de vomissures sur la tête!», enfermés dans un minuscule placard.

Puis dans le cadre du défi de la roue d’infortune, il a eu à manger un œil de poisson, une coquerelle dans du jus de noni ainsi qu’un testicule de bœuf.

Le Dr François Marquis, Jean-François Mercier, Marianne St-Gelais et lui ont réussi à amasser huit étoiles sur une possibilité de douze lors de cette épreuve, permettant de faire un souper d’anniversaire comme il se doit à Nathalie Simard - pour ses 53 ans -, avec des ingrédients autres que l’habituelle portion de riz et de fèves.

Affamé - ce qui lui rappelait sa diète stricte pendant ses 11 années de boxe - et fatigué de ne pas pouvoir dormir - il y avait une lumière à côté de son lit -, Deano était épuisé, désorganisé et hanté par des retours en arrière liés à sa carrière sportive. Tout ça en 24 heures!

«Si on m’avait donné du pain, j’aurais fait n’importe quoi, car je n’ai pas peur de rien. Je crois d’ailleurs que j’ai parlé trop vite en entrevue avant l’émission.»

Le parrain et la boxe

Deano Clavet continue d’interpréter le parrain lors de soirées thématiques, lui qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Marlon Brando dans les films de Francis Ford Coppola. Il s’envolera bientôt pour Buffalo et Los Angeles pour se transformer encore en Don Vito Corleone.

Il continue aussi d’être près de la boxe puisqu’il enseigne ce sport depuis peu chez Inter Action 127, à Lachute, son patelin depuis deux décennies.La téléréalité «Sortez-moi d’ici!» est diffusée chaque dimanche, à 18 h 30, à TVA, soit juste avant «La Voix».