50 ans de «Dark Side of the Moon»: un album intemporel de Pink Floyd

Le 1er mars 1973, la formation britannique Pink Floyd lançait un album qui allait devenir intemporel. Dark Side of the Moon, qui fête ses 50 ans, a réuni les amateurs de rock avec un opus qui aborde les étapes de la vie et les pressions au quotidien. Le tout livré dans un enrobage musical ingénieux et des effets spéciaux. Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright et Nick Mason quittent le psychédélisme pour entrer dans la période la plus populaire de leur carrière. Voici sept faits sur cet album qualifié de chef-d’œuvre.

La popularité

Huitième album studio de Pink Floyd, Dark Side of the Moon est considéré comme un des plus grands albums de tous les temps. Les critiques ont été élogieuses et l’album a séjourné durant 972 semaines dans le palmarès Billboard 200. Il y a passé 740 semaines consécutives. L’album a été numéro un en Autriche, au Canada, en France, en Italie, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et aux États-Unis. Les ventes ont été évaluées à 46 millions de copies à l’échelle planétaire. On le retrouve au troisième rang des albums les plus vendus de tous les temps derrière Thriller de Michael Jackson (70 millions) et Back In Black d’AC/DC (50 millions). L’album se retrouve au 55e rang des 500 meilleurs albums de tous les temps du magazine Rolling Stone.

Une idée de Roger Waters

L’idée de la thématique de Dark Side of the Moon est celle du chanteur-bassiste Roger Waters. Tous les membres de Pink Floyd ont contribué à l’écriture des 10 pièces que l’on retrouve sur cet album concept qui totalise 43 minutes. Roger Waters a révélé, récemment, qu’il avait réenregistré, sans l’approbation des autres membres de la formation, une nouvelle version de Dark Side of the Moon qu’il prévoit lancer en mai et qui ne fait pas l’unanimité. Waters a décidé de se réapproprier ce qu’il considère comme sa création afin de clarifier le message qu’il voulait livrer et qui n’aurait pas bien été saisi.

Une panoplie de sons

Sur Dark Side of the Moon, Pink Floyd explore en studio. On retrouve, sur l’album, toutes sortes de sonorités. Des voix, un cœur qui bat, des bruits de caisses enregistreuses, des sonneries de réveil-matin et des rires déments. Sur le titre instrumental On the Run, le quatuor s’éclate avec des sonorités électroniques où l’on entend, en trame de fond, un homme qui court après son avion et qui le rate et le voit exploser durant le décollage.

Les thèmes abordés

Pink Floyd aborde différents sujets liés à la vie moderne sur Dark Side of the Moon. Breathe s’intéresse à la naïveté de l’enfance, On the Run au stress, Time au passage du temps, The Great Gig in the Sky, la mort, Money, la cupidité et la consommation, Us and Them, la guerre et les conflits et Brain Damage, la folie, une pièce inspirée par la condition du membre fondateur Syd Barrett.

Les pièces plus populaires

Deux simples ont été extraits de cet album avec Money et Us and Them. Sur la face B du 45-tours Money, dans une version éditée, on retrouvait l’instrumentale Any Colour You Like. Le simple suivant était constitué de versions réduites de Time et Us and Them. Cinq des dix pièces de Dark Side of the Moon font partie du Top 10 des chansons de Pink Floyd les plus écoutées sur Spotify. On retrouve Money (407 013 230), Time (282 631 181), Breathe (236 321 289), The Great Gig in the Sky (187 677 720) et Brain Damage (148 292 770).

Les tournées

Pink Floyd a commencé à jouer les pièces de Dark Side of the Moon sur scène avant la parution de l’album. La tournée de 128 concerts avait débuté le 20 janvier 1972 à Brighton au Royaume-Uni et elle a pris fin le 4 novembre 1973 à Londres. Le quatuor s’était arrêté au Forum de Montréal le 12 mars 1973. Roger Waters a joué l’intégrale de cet opus lors de sa tournée The Dark Side of the Moon Live en 2006, 2007 et 2008. On retrouvera, sur l’édition 50e anniversaire Immersion Edition, qui sera lancée le 24 mars, une version rematricée de l’intégralité d’un concert donné à Wembley en novembre 1974.

Abbey Road

Dark Side of the Moon a été enregistré dans les mythiques studios d’Abbey Road en Angleterre en juin 1972 et en janvier 1973. L’ingénieur Alan Parsons, qui a travaillé sur cet album, connaîtra ensuite une belle carrière avec sa formation. C’est lui qui avait recruté la chanteuse Claire Torry, une habituée des Studios Abbey Road, pour la pièce The Great Gig in the Sky.