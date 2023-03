Une journée nuageuse sur le Québec dimanche

Les nuages se feront paraître sur une grande partie du Québec dimanche, alors que la neige tombée lors des derniers jours prendra une journée de repos.

C’est notamment ce qu’on pourra observer pour la partie ouest de la province, nommément le Grand Montréal et ses régions limitrophes, la Montérégie et l’Outaouais.

Pour le centre du Québec, on observera principalement le même phénomène dans la plupart des régions, à l’exception de la Mauricie et du Centre-du-Québec, qui verront une alternance soleil-nuages. Pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, une journée ensoleillée est à prévoir. Idem pour le Saguenay – Lac-Saint Jean.

Le soleil se fera également ressentir dans l’est du Québec. C’est ce que verront le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, ainsi qu’une bonne partie de la Côte-Nord. Cependant, le mercure ne remontera pas de sitôt pour ces régions: celui-ci oscillera entre –16 et –18.

La seule région à ne pas être épargnée de la neige est celle des Îles-de-la-Madeleine, qui se prépare à en recevoir jusqu’à une dizaine de centimètres, aujourd’hui et la nuit prochaine.