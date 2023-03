Bruno Marchand suspend son compte TikTok

Invoquant des raisons de sécurité, Bruno Marchand a finalement décidé de suspendre son compte sur le réseau social TikTok.

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir, lundi matin, en marge d’un point de presse.

«On suspend notre compte. On ne va pas utiliser TikTok. Ainsi va la vie», a brièvement fait savoir celui qui est le seul élu du conseil municipal de Québec à posséder un compte sur ce réseau social.

La suspension signifie que le compte de M. Marchand demeure tout de même accessible, mais qu’il ne postera plus de nouvelles vidéos courtes qui font la marque de ce réseau social. Pourquoi ne pas avoir plutôt opté pour une suppression pure et simple du compte?

«Il (le compte) ne sera sur aucun cellulaire. De toutes façons, il était sur le cellulaire d’une seule personne ici. Il n’était pas sur le mien. Il ne sera sur aucun cellulaire. Il n’y a aucun risque pour la sécurité. On suspend son utilisation et on va voir pour les prochaines semaines ce qu’on va faire avec», a-t-il ajouté.

Influence chinoise

La semaine dernière, le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve, avait formellement demandé au maire de fermer son compte.

Au Canada et au Québec, des interdictions et des restrictions ont été imposées aux employés et même aux députés pour l’usage de TikTok sur les cellulaires du travail.

Les craintes d’une influence chinoise sont à l’origine de ces limitations.