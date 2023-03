Camps d’été à Québec: plus de souplesse et d’économies pour les familles

Il sera désormais possible pour les familles de réserver des places à la semaine pour l’inscription de leurs enfants aux camps d’été à la Ville de Québec. Dans la plupart des cas, cela devrait se traduire par des économies pour les usagers.

C’est ce que le maire Marchand a annoncé lundi matin en point de presse.

La nouvelle façon de faire permet d’éviter «les places fantômes». Auparavant, les parents réservaient en moyenne pour cinq semaines, même s’ils devaient payer pour sept semaines. Cela faisait en sorte d’augmenter le coût pour les familles.

Photo Taïeb Moalla

«Depuis l’été 2020, une formule hybride d’inscription était offerte aux parents: payer à la semaine ou, lorsque la fréquentation excédait quatre semaines, payer un forfait. Il était toutefois fréquent que des enfants inscrits pour la saison complète de camp n’y participent pas tout l’été, créant ainsi des places payées inoccupées», a expliqué le maire Marchand.

16$ de l’heure pour les animateurs

Le coût hebdomadaire d’inscription va passer de 95$ à 60$ par enfant. À l’exception des familles dont les enfants fréquentaient les camps d’été durant les sept semaines d’activité, cela va correspondre à une économie, a insisté la conseillère municipale Marie-Pierre Boucher.

En 2023, les camps d’été auront lieu à Québec pendant sept semaines, du 26 juin au 18 août. Cette année, les inscriptions se dérouleront les 17, 18 et 19 avril dans les six arrondissements de la Ville. Il est toujours possible de s’inscrire dans un arrondissement même si on n’y réside pas.

À l’entrée, le taux horaire d’un animateur de camp d’été est de 16$. Comme à chaque année, l’embauche d’animateurs et leur rétention constitue «un défi», a convenu Jean-François Gosselin, membre associé au comité exécutif.

Chaque année, le programme de camps d’été coûte environ 11 M$ à la Municipalité.

Les camps d’été à Québec