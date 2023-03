Canadien: deux gagnants pour la Coupe Molson de février

Le gardien Jake Allen et le défenseur Mike Matheson ont conjointement remporté le segment de février de la Coupe Molson.

Les deux hommes ont aidé le Canadien de Montréal à gagner six de ses neuf matchs du dernier mois, le tout suivant une pause d’une douzaine de jours environ.

Vainqueur aussi de la tranche de décembre, Allen a été nommé première étoile à une occasion, soit mardi dans un gain de 3 à 1 face aux Sharks de San Jose. Il a reçu la deuxième et la troisième une fois chacune, conservant une fiche de 4-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,00 et un taux d’efficacité de ,937. Le vétéran a notamment signé son premier blanchissage de la saison le 14 février contre les Blackhawks de Chicago.

De son côté, Matheson a obtenu la première étoile une fois, le 11 février contre les Islanders de New York, rencontre durant laquelle il a marqué le but décisif en prolongation. Il a reçu également la deuxième et la troisième à une reprise chacune. L’arrière a mené l'équipe avec huit points (trois buts, cinq aides) en neuf parties.

Les deux joueurs feront l’objet d’une courte présentation avant l’affrontement de mardi au Centre Bell contre les Hurricanes de la Caroline.

En janvier, Samuel Montembeault a remporté la palme. Nick Suzuki et Cole Caufield ont aussi gagné un segment chacun cette saison.