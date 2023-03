Un an après la gifle aux Oscars, Chris Rock prend sa revanche sur Will Smith

Chris Rock a enfin abordé la gifle de Will Smith lors des Oscars 2022.

Lors de la cérémonie de l'année dernière, Will Smith est monté sur scène et a frappé l’humoriste. Ce dernier avait fait une blague en comparant sa femme Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie, à G.I. Jane.

Alors que Chris Rock est resté discret sur l'incident pendant près d'un an, il a profité de spectacle «Selective Outrage» à Baltimore, diffusé sur Netflix samedi soir, pour évoque le comportement choquant de Will Smith.

« Ils disent : "les mots blessent". Quiconque dit "les mots blessent" n'a jamais été frappé au visage », a-t-il commencé, avant d'indiquer qu'il n'avait aucune envie de discuter de l'incident dans un talk-show.

« Je ne suis pas une victime. Vous ne me verrez jamais chez Oprah (Winfrey) ou Gayle (King) pleurer. Vous ne le verrez jamais... Ça n'arrivera jamais (...) J'ai encaissé ça comme Pacquiao. Will Smith est nettement plus grand que moi. Nous ne sommes pas de la même taille [...] Will Smith a joué Muhammad Ali dans un film. Vous pensez que j'ai auditionné pour ce rôle? »

L'humoriste a ensuite affirmé que Will Smith pratiquait « l'indignation sélective ».

Chris Rock a en effet rappelé la réaction de Will Smith au fait que Jada Pinkett Smith révèle, lors d'un épisode de Red Table Talk en juillet 2020, qu'elle avait eu une relation avec August Alsina en 2016 alors qu'elle était séparée de lui.

À l'époque, elle avait décrit cette relation comme une « entanglement » ou « emmêlement » en français.

« Tous ceux qui savent vraiment savent que je n'ai rien à voir avec cette merde. Je n'ai eu aucun "entanglement". Sa femme était en train de baiser l'ami de son fils. Normalement, je ne parlerais pas de ça. Je ne sais pas pourquoi deux personnes talentueuses feraient quelque chose d'aussi bas. Nous avons tous été victimes d'infidélités. Tout le monde ici a été trompé. Aucun de nous n'a jamais été interviewé par la personne qui nous a trompés à la télévision... Elle l'a blessé bien plus qu'il ne m'a blessé », a-t-il poursuivi.

Chris Rock a ensuite affirmé qu'il avait tenté d'appeler Will Smith après la diffusion de l'épisode. «J'ai essayé d'appeler cet homme et de lui présenter mes condoléances. Il n'a pas décroché. Tout le monde a traité sa femme de chienne... Et qui a-t-il frappé ? Moi. »

Quant à la raison pour laquelle il n'a pas riposté à la gifle, Chris Rock a soutenu que cela relevait de son éducation. « Parce que j'ai des parents, c'est pour ça. J'ai été élevé. Vous savez ce que mes parents m'ont appris ? Ne vous battez pas devant des Blancs », a-t-il conclu.

Will Smith a largement évité l'attention du public depuis l'incident. Il s'est excusé auprès des membres de l'Académie et de ses pairs lors de son discours d'acceptation du meilleur acteur au cours de la cérémonie et a écrit de longues excuses sur Instagram le lendemain.

L'acteur de 54 ans a ensuite démissionné de l'Académie, qui l'a par ailleurs banni de tout événement lié aux Oscars pendant 10 ans.