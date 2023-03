Critiquée «sur sa face» sur les réseaux sociaux: Guylaine Tremblay reçoit «plein de love» de plusieurs artistes

Guylaine Tremblay reçoit une vague de sympathie qui est loin de se tarir depuis sa sortie publique de mercredi dernier. Plusieurs personnalités appuient la comédienne qui s’est dite heurtée par des commentaires désobligeants sur son physique reçus par des inconnus – majoritairement des femmes – sur les réseaux sociaux.

Guylaine Tremblay en a eu assez de faire commenter – de manière méchante et gratuite – son visage et le reste de son physique par des étrangers sur ses plateformes. L’actrice de 62 ans a partagé son découragement dans une longue publication Facebook mercredi dernier, recueillant au passage 16 000 j’aime.

Parmi ceux-ci, on retrouve les mots d’amitié et d’amour de diverses personnalités publiques. «Réponse parfaite Guylaine, a commenté l’animatrice Marie-Claude Barrette. Nous sommes libres de faire ce que l’on veut tant qu’on l’assume! Ces commentaires finissent par être de l’intimidation.» Son commentaire a suscité 1100 j’aime.

«Tellement tannée de ces commentaires dénongrants envers les femmes, a ajouté l’animatrice Isabelle Maréchal. Bienheureux les gars chauves, mous et bedonnants qui ne (*se) le font jamais dire ;)

L’entraîneuse et animatrice Josée Lavigueur a partagé: «Ouf! Ça se passe de commentaires. Guylaine, bravo pour ta super animation! On t’aime tellement! Et vive la bienveillance. Oui c’est un mot surutilisé par moment... mais c’est un si joli mot.»

Les chanteuses Annie Villeneuve et Luce Dufault ont remercié la comédienne d’Anna et Arnaud pour sa réponse alors que Saskia Thuot a écrit «Plein de love! Et tellement d’accord avec toi.»

L’autrice India Desjardins, qui a travaillé avec Guylaine Tremblay sur son film 23 décembre, a bien résumé ce que les gens pensaient de cette situation : «Tu es magnifique, merveilleuse et lumineuse! Les mots durs ça fait mal et je compatis.»

«Magnifique et pertinente Guylaine. Je t’aime», a ajouté l’animatrice Monic Néron.

Au total, près de 3000 personnes ont pris le temps de commenter – majoritairement positivement – la publication de l’actrice qui reprendra sous peu le rôle de Caro dans les nouvelles émissions de La petite vie.