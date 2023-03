Dans la comédie «Temps de chien»: François Bellefeuille sera le Ricardo des produits animaux

L’humoriste François Bellefeuille a profité du temps d’arrêt pandémique pour «réaliser un rêve» en coécrivant avec Olivier Thivierge sa toute première comédie télé, Temps de chien, qui sera tournée à Montréal et aux Îles-de-la-Madeleine.

Grâce à Temps de chien, l’ancien vétérinaire de formation retournera à ses premiers amours en incarnant Antoine Meilleur, le Ricardo des produits pour animaux, un homme d’affaires qui met sa face et son nom sur différents articles. Bref, comme Ricardo, Antoine est à la tête d’un véritable empire.

«C’est un peu la vie que j’aurais pu avoir si je n’étais pas devenu humoriste. Dans le temps du show du matin à V, je faisais des chroniques vétérinaires. Si Sébastien Kfoury n’avait pas été là avant moi, je serais Sébastien Kfoury!» a blagué François Bellefeuille, lundi, en rappelant que Sébastien est un ami avec qui il a étudié en médecine vétérinaire.

Très populaire auprès du grand public, Antoine devra toutefois s’exiler aux Îles-de-la-Madeleine à la suite d’un incident impliquant un chien, en direct à la télé. Comme son image est liée étroitement à son entreprise, son beau-frère Jean-Philippe (Éric Bernier) lui suggérera de se départir de son hôpital vétérinaire et de ses parts dans Meilleure santé animale, son entreprise. C’est ce qu’il fera en cédant le tout à son concurrent et rival, le Dr Jolicoeur (Ariel Ifergan), qui cherchera aussi à le remplacer au petit écran.

Aux Îles, où Manon (Nathalie Breuer), sa partenaire d’affaires et la productrice de ses émissions, possède une maison, l’ambitieux et charismatique vétérinaire tentera d’échapper à la tempête et fera la rencontre de plusieurs personnes, dont le seul vétérinaire de l’endroit, Armand (Gaston Lepage), un alcoolo de la vieille école avec qui il bossera. Antoine passera ainsi d’une pratique principalement axée sur les chiens et les chats à une pratique comprenant aussi les gros animaux, comme les vaches, ce qui amènera son lot de cocasseries.

Ce retour aux sources forcera Antoine, un gars anxieux, à se positionner sur la direction à prendre dans sa vie, notamment à savoir s’il souhaite ralentir la cadence et se consacrer à l’essentiel, soit à sa femme Kim (Émilie Bibeau), une psychologue spécialisée dans les relations de couple, et à leur fils Félix. Antoine sera par ailleurs pris en main par Stéphane (Robin-Joël Cool), qui s’est lui aussi exilé aux Îles et qui ne veut plus faire partie du «système».

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

L’influence de 4 et demi

François Bellefeuille, qui regardait le téléroman 4 et demi consacré à une clinique vétérinaire avant même d’en devenir un, a dit que le fait de replonger dans cet univers lui «a fait un bien immense». Comme il possède une maison aux Îles depuis cinq ans, le cadre enchanteur de l’endroit était parfait pour y camper sa première série, qui mijote depuis deux ans et à travers laquelle il souhaite par-dessous tout que les téléspectateurs s’attachent aux personnages.

«J’aime penser que c’est un rôle près de moi. C’est un personnage qui me ressemble et qui s’éloigne quand même de mon personnage de scène», a souligné François Bellefeuille, qui ne sait pas, à ce stade-ci, s’il sera de retour au Bye Bye, où il officie depuis 2020.