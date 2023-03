Des centaines de courtiers pourrait décider de quitter la profession

Après un hiver de vaches maigres et un marché qui continue de ralentir, un nombre record de courtiers immobiliers de partout au Québec pourraient bientôt prendre la difficile décision de quitter la profession.

« Même si on ne le voit pas encore, c’est quelque chose dont on parle beaucoup et que l’industrie anticipe assurément », observe Dominic St-Pierre, vice-président et directeur général pour le Québec des Services immobiliers Royal LePage.

D’ici la fin avril, soit dans moins de deux mois, les quelque 17 000 courtiers de la province devront renouveler leur permis de pratique auprès de l’Organisme d’autoréglementation de courtage immobilier du Québec (OACIQ).

Un rituel annuel

Valides pour un an, les droits de ce permis dépassent 2300 $ pour un nouveau venu et 1900 $ pour un courtier établi qui souhaite poursuivre sa pratique.

Comme la facture est importante, cette échéance provoque d’ordinaire une réflexion – sorte de remise en question – sur l’année à venir, chez la plupart des courtiers du Québec.

« C’est comme dans la chanson : “Je m’arrête ou je continue ? Stop, ou encore ?” Le choix n’est assurément pas facile », explique un courtier encore indécis qui souhaite garder l’anonymat le temps de s’être fixé sur son avenir professionnel.

C’est ainsi qu’à pareille date, chaque année, des centaines de courtiers choisissent de se retirer. Au printemps 2020 par exemple, alors que les mesures sanitaires liées à la Covid n’annonçaient rien de bon, pas moins de 600 titulaires de permis avaient décidé de jouer de prudence en entreposant leurs pancartes.

L’année suivante, après que le marché eut regagné de la vigueur, ils étaient deux fois moins à se retirer, tandis qu’affluaient les aspirants courtiers. À titre d’exemple, confirme Réjean Lavoie, du Cégep de Chicoutimi, les admissions au programme de courtage immobilier résidentiel avaient explosé de 16 % cette même année.

Recul des ventes de 25 % prévu

Les choses risquent de se présenter tout autrement d’ici la fin avril, alors que le marché de la revente continue de vivre sa pire dégringolade des vingt dernières années, reconnaît le courtier et président du conseil d’administration de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), Marc Lacasse.

Jeudi dernier, les économistes de Desjardins estimaient d’ailleurs que les ventes de propriétés existantes continueront de glisser de 25 % en 2023, soit un recul semblable à celui de l’an passé. Ce faisant, les prix continueront aussi de plonger, jusqu’à ce qu’il se creuse d’ici janvier un écart de 17 % par rapport au sommet enregistré d’avril 2022.

Un millier de désistements

Le contexte défavorable risque de pousser plusieurs professionnels à réévaluer leurs options, croit M. Lacasse, qui note au passage un recul de 10 % des inscriptions au Collège de l’immobilier du Québec.

Et ce mouvement de désistement risque d’être d’autant plus remarquable que la profession a accueilli un grand nombre de nouveaux venus ces dernières années. Des 14 611 courtiers qu’elle comptait à la fin de 2018, l’industrie en regroupe aujourd’hui un record de 16 755, soit un bond de 15 %.

« Ceux qui sont venus pour les mauvaises raisons, attirés par la perception de revenus facilement gagnés, n’ont pas toujours la préparation mentale ou financière pour traverser une période plus creuse comme aujourd’hui », explique M. Lacasse.

Cela dit, du nombre de courtiers actuels, combien jetteront l’éponge d’ici deux mois ? Difficile à estimer.

Dominic St-Pierre s’attend à ce que leur nombre excède le millier de professionnels, soit presque trois fois les désistements de l’année dernière. Mais rien n’est certain.

Le nombre de courtiers en hausse constante depuis plusieurs années*

2017: 14 336

2018: 14 611

2019: 14 662

2020: 14 772

2021: 15 798

2022: 16 685

2023: 16 755

* En date du 31 décembre de chaque année. Pour l’année 2023, le chiffre correspond aux données en date du 1er mars 2023.

Source : Organisme d’autoréglementation de courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Une autre année difficile pour l’immobilier en 2023

Baisse du nombre de transactions – marché de la revente

2022 : - 25 %

2023 : - 25 %

Baisse du prix moyen (par rapport au sommet d’avril 2022)

2022 : - 8,1 %

2023 : - 8,9 %

Total : - 17 % (par rapport à avril 2022)

Baisse des mises en chantier de constructions neuves

2022 : - 15,8 %

2023 : - 20 %

Baisse des mises en chantier de constructions neuves –marché locatif

2022 : - 10 %

2023 : - 20 %

Source : Mouvement Desjardins, Études économiques