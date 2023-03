Des joueurs du CH qui pourraient établir des records personnels

Bien que la saison 2022-2023 soit difficile, les partisans du Canadien de Montréal peuvent se nourrir de petites réjouissances.

Quelques joueurs pourraient profiter du dernier quart de la campagne pour améliorer leurs statistiques et même établir des sommets personnels.

Nick Suzuki

Offensivement, Nick Suzuki se dirige vers la meilleure saison de sa jeune carrière. S’il maintient son rythme de croisière, le capitaine inscrira 64 points, soit trois de plus que sa marque personnelle de l’an dernier. Le prochain filet de l’Ontarien, son 22e de l’année, sera également un record.

Christian Dvorak

Avec Suzuki, Dvorak est le seul autre joueur du CH à avoir disputé les 63 matchs de l’équipe jusqu’à maintenant. L’ancien des Coyotes de l’Arizona est le quatrième meilleur pointeur des siens avec 28 points, ce qui le place à une dizaine de sa marque personnelle. L’Américain devra mettre les bouchées doubles pendant les 19 derniers duels.

Mike Matheson

S’il n’avait pas été limité à seulement 29 parties en 2022-2023 en raison d’une importante blessure, Matheson aurait sans doute déjà battu ses meilleures saisons. Son excellent rythme lui procurerait 41 points en 63 matchs. C’est l’an dernier qu’il a établi son sommet de 31 points, chez les Penguins de Pittsburgh. À 19 jusqu’à maintenant, le défenseur québécois peut-il y parvenir tout de même?

Michael Pezzetta

Le dynamique Pezzetta montre un rendement similaire à l’an dernier, ayant profité des blessures pour se faire une place dans la formation de l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Avec 10 points en 44 matchs, il n’est qu’à un seul de sa marque de l’année dernière. Au niveau des minutes de punition (48 contre 81), l’ailier gauche a encore du chemin à faire.

Samuel Montembeault

Devant le filet, Montembeault est une très belle surprise pour le Canadien cette saison. Le natif de Bécancour montre une fiche de 12-13-2 et un taux d’efficacité de ,905, deux records personnels. En 2021-2022, il avait été d’office entre les poteaux 38 fois. Avec 27 parties jouées jusqu’à présent, il pourrait s’approcher de cette marque.

Des records avec le CH

Quelques vétérans pourraient aussi connaître leur meilleure saison dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. Josh Anderson (18 buts et 26 points) est en voie de battre sa récolte de la campagne précédente (19 buts et 32 points) et pourrait atteindre le plateau des 20 filets pour la deuxième fois dans la Ligue nationale.

Surtout reconnu pour ses talents en défense, David Savard n’est qu’à un point d’une marque personnelle avec le Canadien. L’arrière de 32 ans compte 16 points à sa fiche cette saison.

Finalement, Jake Allen a déjà obtenu plus de victoires (14) qu’à ses deux premières campagnes à Montréal (11 et 9). Ayant raté moins de rencontres en raison des blessures, le Néo-Brunswickois a 36 matchs à son dossier.

Malgré leurs absences qui perdurent, Cole Caufield et Kirby Dach ont établi des sommets personnels dans plusieurs catégories. Ce ne sera que partie remise la saison prochaine pour les deux attaquants.

Les recrues du Tricolore, Kaiden Guhle (15 points), Jordan Harris (15 points), Arber Xhekaj (13 points), Rafaël Harvey-Pinard (12 points), Juraj Slafkovsky (10 points), Johnathan Kovacevic (10 points), Justin Barron (9 points) et Jesse Ylonen (9 points), n’ont aussi eu aucun mal à battre leurs récoltes antérieures, tout comme Alex Belzile (7 points).