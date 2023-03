Canadien de Montréal: des preuves à faire

La date limite des transactions étant maintenant chose du passé et les plus longs voyages de la saison se trouvant derrière lui, le Canadien amorce ce soir, avec la visite des Hurricanes, le dernier droit de son calendrier.

Considérant que la troupe de Martin St-Louis disputera 19 matchs en 38 jours, ces cinq dernières semaines ne seront pas de tout repos. Puisqu’il y a longtemps qu’on a fait une croix sur la possibilité de se tailler une place en séries éliminatoires, les partisans du Canadien garderont un œil attentif sur le derby Connor Bedard.

À l’interne, toutefois, pas question de regarder vers le bas. Au terme de la rencontre de dimanche, David Savard a fait valoir que ses coéquipiers et lui devaient être fidèles à ce que l’organisation tente d’établir.

« On veut construire une fondation qui sera solide. Continuer de pousser, peu importe ce qui arrive dans un match, ça doit faire partie de notre ADN », a mentionné le défenseur.

Cet ADN, c’est celui que tente d’inculquer Martin St-Louis depuis son arrivée à la barre de l’équipe. Celui-là même qui a fait dire à Joel Edmundson, conscient des rumeurs de transaction à son égard, qu’il ne souhaitait pas quitter Montréal.

« Je n’ai pas eu vent qu’un joueur voulait partir d’ici. On entend également que nos jeunes veulent rester ici. Il y a tellement d’avenir à Montréal. J’espère que la culture et l’environnement qu’on établit vont ajouter à ce désir », a lancé Kent Hughes, lors du point de presse qu’il a tenu à la clôture du marché des transactions.

Ce dernier quart de la saison sera donc l’occasion parfaite pour jeter les bases de la prochaine campagne et aider l’équipe à franchir une nouvelle étape dans sa progression.

Puisque personne ne veut partir, des décisions devront possiblement être prises. Le Journal propose sept enjeux qui pourraient dicter la suite des choses pour quelques-uns des porte-couleurs actuels de l’équipe.

1. Des minutes pour les jeunes

Kaiden Guhle, Justin Barron, Arber Xhekaj, Jordan Harris.

Ce quatuor d’arrières au nombril vert a fait tout un boulot cet hiver. « Si en début de saison, on m’avait dit qu’on jouerait avec quatre, cinq défenseurs recrues dans la formation pendant la majeure partie de la saison et que ça irait bien, j’aurais été surpris », a dit St-Louis. Celui-ci voudra sans doute s’assurer que ceux qui ne sont pas ralentis par une blessure continuent cet impressionnant développement en leur offrant plusieurs minutes de jeu et un nombre de répétitions importantes lors de situations de matchs particulières.

2. Les étincelles de RHP

En raison des nombreux blessés en attaque, le Canadien a dû rappeler quelques joueurs du Rocket en renfort.Du lot, Rafaël Harvey-Pinard est nettement celui qui s’est le plus illustré. Depuis son premier match, le 18 janvier, il domine toutes les recrues de la LNH tant pour les buts (8) que pour les points (12). Pareille tenue a incité St-Louis à l’utiliser sur le premier trio et sur les deux unités spéciales. Ces 19 derniers matchs lui serviront à consolider son emprise sur un poste pour l’an prochain et sur un contrat en bonne et due forme de la LNH.

3. L’avenir devant le filet

Au matin du dernier match à Philadelphie, St-Louis a indiqué qu’il continuerait de favoriser un système d’alternance entre ses deux gardiens. En raison du rythme effréné du calendrier, c’est une sage décision. La dizaine de départs qu’obtiendra Samuel Montembeault pourrait donc très bien servir de baromètre pour savoir où en est rendue sa progression. Le gardien de 26 ans a marqué des points importants lors de ses huit départs consécutifs rendus nécessaires en raison de l’absence de Jake Allen.

4. L’état de Sean Monahan

Parmi les nombreux cas de joueurs tombés au combat chez le Canadien cette saison, celui de Sean Monahan est le plus inquiétant. Hughes a soulevé la possibilité qu’il puisse revenir au jeu avant la fin de la saison. Si tel est le cas, est-ce que ce sera suffisant pour inciter le directeur général du Canadien à lui offrir un nouveau contrat ? Néanmoins, en raison de l’historique de blessure de l’Ontarien, on peut se demander si ça vaut la peine, pour un DG qui commence à voir un peu de lumière sous le plafond, de s’ankyloser d’un contrat risqué.

5. L’audition de Denis Gurianov

Hughes a affirmé qu’il avait acquis les services de Denis Gurianov avec l’intention de le garder au terme de la présente campagne. Du même souffle, il a souligné qu’il allait suivre l’évolution du grand attaquant russe « de près », que « chaque joueur doit valoir son contrat ». Ce voyage de quatre rencontres a permis de constater l’étendue du spectre qu’il peut offrir. Partout sur la patinoire face aux Sharks et aux Kings, on l’a vu lentement s’endormir face aux Ducks et aux Golden Knights. C’est justement ce problème de constance qui a incité les Stars à s’en départir.

6. Quelle suite pour Jonathan Drouin ?

Certains joueurs joueront pour leur avenir. C’est le cas de Jonathan Drouin, dont le contrat annuel de 5,5 M$ viendra à échéance à la fin de la campagne. Hughes a reconnu que l’empreinte salariale du Québécois avait rendu impossible une transaction l’impliquant, même en défrayant une partie de son salaire. Tenu à l’écart du jeu à plusieurs reprises au cours des derniers hivers, Drouin, qui aura 28 ans à la fin du mois, devra connaître une bonne fin de saison s’il souhaite obtenir un autre contrat dans la LNH.