Ewool: les vêtements chauffants du futur

Les vestes, manteaux, mitaines et chaussettes munis d’un élément procurant de la chaleur sont de plus en plus populaires. Et s’il n’en tient qu’à Alain Desmeules, ils deviendront la norme dans un avenir rapproché.

• À lire aussi: MindOpus: des Québécois à la conquête des États-Unis

« Le futur est aux vêtements chauffants. Une fois qu’on les a essayés, on ne peut plus s’en passer », affirme le fondateur d’Ewool, une entreprise spécialisée dans la conception de technologies chauffantes pour des vêtements performants.

C’est en 2018, après trois ans de développement, qu’Ewool a commercialisé son premier produit, sa veste chauffante PRO+, munie de batteries d’appoint qui procurent jusqu’à 14 heures de chaleur en continu.

L’entreprise montréalaise a depuis élargi sa gamme de produits avec des doublures chauffantes pour gants et des couvre-bas chauffants.

À l’automne, elle mettra sur le marché un chandail en laine polaire dont le col et les manches seront munis d’une technologie chauffante totalement invisible. « Ce sera le nirvana du duvet », assure Alain Desmeules.

C’est après avoir vendu son entreprise du domaine de la construction que ce diplômé en génie civil et en design industriel a décidé de se lancer dans le développement de vêtements chauffants et de fonder Ewool.

Nouvelle aventure

Il est même retourné sur les bancs d’école en s’inscrivant à une formation sur la conception de vêtements techniques au Collège LaSalle.

« La saison hivernale et ses grands froids ne sont pas appréciés de tous. Or, quand on est bien équipé, on peut affronter plus facilement un environnement hostile », explique Alain Desmeules.

Le paradoxe, c’est que ce natif de Chicoutimi n’aime rien de mieux que de se retrouver sous des températures polaires.

Amateur de camping d’hiver, il pouvait coucher sur son balcon en plein hiver alors que le thermomètre affichait jusqu’à moins 40 degrés Celsius.

« J’ai été élevé dans les grands froids du Saguenay, ce qui ne m’a jamais empêché de jouer dehors », raconte l’entrepreneur qui a effectué plusieurs voyages en Arctique.

Aujourd’hui, il part plus souvent vers le Sud pour prendre des vacances puisqu’il a épousé une Floridienne de naissance – devenue son associée – qui n’aime pas particulièrement l’hiver.

Au lancement de son entreprise, Alain Desmeules visait une clientèle de travailleurs souvent exposés aux températures extrêmes – policiers, employés d’entrepôts réfrigérés, travailleurs de la construction, etc.

Aujourd’hui, il constate que le grand public est devenu une part importante de sa clientèle.

S’ajuster au marché

« Nos vêtements sont très populaires auprès des chasseurs, des motoneigistes, des motocyclistes, des adeptes des sports de glisse, qui peuvent ainsi pratiquer leur activité en tout confort », explique-t-il.

Ewool vend principalement au Québec et commence à être connue dans les autres provinces canadiennes de même qu’aux États-Unis et en Europe.

La PME réalise le tiers de son chiffre d’affaires avec sa boutique en ligne. Un autre tiers provient des ventes dans les boutiques spécialisées en plein air (Sail, Sports Experts, etc.).

L’entreprise exploite également un autre segment de marché qui est appelé à croître, la vente de licence à des fabricants de vêtements.

« Ewool étant avant tout une entreprise technologique, on cherche à s’associer avec de grandes marques intéressées à intégrer nos solutions chauffantes intelligentes à leurs vêtements », explique Alain Desmeules qui a récemment conclu des ententes avec Chlorophylle et Auclair Sports, un fabricant de gants et de mitaines qui compte plusieurs athlètes olympiques parmi sa clientèle.

« D’autres ententes sont en cours de négociation. La réception des fabricants est très bonne. Ils savent que la demande pour des vêtements chauffants ira en augmentant. Ils hésitaient toutefois à se lancer dans le développement technologique puisque ce n’est pas leur métier. On leur fournit une solution clé en main », affirme l’entrepreneur.

Viser la performance

Pour poursuivre sa croissance, Ewool bénéficie d’un soutien financier (au montant confidentiel) de Desjardins Capital.

« Cela va nous permettre de continuer à améliorer nos technologies. On met aussi l’accent sur la protection de nos innovations. On détient quelque 200 brevets actuellement », dit-il.

La concurrence des fabricants asiatiques qui offrent des produits à plus bas prix ne l’empêche pas de dormir.

« Ils vendent peut-être des vêtements mode dans différentes couleurs, mais ils utilisent de vieilles technologies comme systèmes chauffants. Chez Ewool, on vise la performance pour procurer le plus de confort possible. »

Ewool

Date de fondation : 2015

2015 Activités : fabrication de technologies chauffantes intégrées à des vêtements

fabrication de technologies chauffantes intégrées à des vêtements Actionnaires : Alain Desmeules, Brooke Desantis

Alain Desmeules, Brooke Desantis Nombre d’employés : 15