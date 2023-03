Joe et Artturi

Questions comme ça en passant : Qui va gagner la coupe Stanley et pourquoi ? Facile, non ?

Non pas vraiment et, cette année, certains dirigeants d’équipes sont venus, subtilement ou grossièrement, mélanger les cartes en réalisant sur le tard une ou des transactions qui pourraient changer la donne.

Les dés sont presque jetés à cinq semaines et demie du début des séries. Les efforts des équipes qui se croient capables d’aller chercher la coupe ont été nombreux et même étonnants.

CONTRE DES JEUNES

Il y a des années où ces échanges de dernière minute ont eu peu d’influence et ont même constitué du gaspillage. Ce ne fut pas le cas l’an passé et l’Avalanche de Joe Sakic a réalisé de bons coups, dont un en complicité avec les Canadiens. Oui, une portion du championnat de 2022 est partie de Montréal.

L’acquisition de Artturi Lehkonen contre Justin Barron, un jeune espoir en plus d’un choix de deuxième ronde en 2024 a été judicieuse. Le Finlandais a été un élément clé dans la conquête de la coupe Stanley et il est encore un joueur plus important qu’il ne l’a jamais été auparavant dans sa carrière. Une très heureuse surprise pour le Colorado et un bon investissement pour les Canadiens en reconstruction. Un win-win.

Lehkonen a-t-il été mal utilisé à Montréal ? S’est-il senti plus à l’aise dans l’équipe de Denver ? Peu importe, voilà le genre de transaction qui a peut-être fait réfléchir d’autres directeurs généraux cette année les incitant aussi à bouger, ne pas lésiner à sacrifier un jeune talent pour un joueur établi quand on se croit près du but. Lehkonen a prouvé que ça peut valoir la peine.

GROSSE ANNÉE

Timo Meier (New Jersey), Patrick Kane et Vladimir Tarasenko (Rangers), Bo Horvat (Islanders), Dimitry Orlov et Tyler Bertuzzi (Boston) ne seront pas que des passagers.

Outre l’apport sur la glace de ces bons joueurs, il y a aussi le message crucial qu’envoie leur nouveau directeur général à son entourage, à ses joueurs, mais aussi aux instructeurs et, par-dessus tout, aux partisans. On y va pour le vrai.

L’an dernier en deux semaines, Sakic avait remodelé l’image de son équipe et ce n’était pas que du maquillage. Josh Manson (le fils de Dave anciennement du Canadien) et Andrew Cogliano acquis juste avant la date limite ont aussi amélioré l’Avalanche instantanément.

Je me demande encore s’il y a un lien entre le nombre de transactions survenues depuis trois semaines et les initiatives de Sakic qui, l’an dernier, avait en plus déjà des as comme MacKinnon, Rantanen et Makar.

Par contre, je serais très étonné qu’Evgenii Dadonov, même s’il a compté à son premier match avec les Stars, ait le même impact à Dallas.

Allez, quelles sont les équipes qui ont les meilleures unités spéciales ? Quel est le meilleur club à cinq contre cinq ? Quelle formation a un gardien de but capable de voler des matches ? Où sont les vrais money players ? Où l’expérience des séries servira le plus ? Qui aura du gaz dans le réservoir jusqu’en juin ? Quel club est le plus équilibré ?

Il nous reste un mois et demi avant le grand tournoi.

De l’enclave

Le prochain match des Anciens Canadiens aura lieu le samedi 6 mai à 19 heures au Centre d’Excellence Rousseau de Boisbriand où joue habituellement l’Armada. Les profits iront à l’Hôpital Montréal-- pour Enfants.

C’est en 1967 qu’a été fondée l’Association des Joueurs de la NHL, mais ce n’est qu’en 1975 qu’on a signé une première convention collective avec les propriétaires.

C’est le 4 mars 1928 qu’était lancé le plus long marathon jamais couru. Un trajet de 5506 kilomètres séparant Los Angeles et New York par la route 66 qu’on venait d’inaugurer. Inscription de 275 coureurs, seulement 55 l’ont terminé. Andy Payne l’a gagné en 84 jours et il a empoché 25 000 $.

C'est le temps de réserver dans les pourvoiries si vous désirez avoir les meilleures dates et les meilleurs « spots » de pêche.

Au premier match à domicile des Panthers de la Floride en 1995, Scott Mellanby a tué un rat avec son hockey dans le vestiaire de l’équipe. Dans la rencontre gagnée face à Calgary, Mellanby a compté deux buts avec le même bâton.

En regardant le hockey aux États-Unis, vous vous demandez ce qu’est le commanditaire Geico sur les bandes. C’est la deuxième plus importante compagnie d’assurances automobile chez les Américains.

Dave Semenko avait quatre rêves et il n’en a réalisé que trois. Un, jouer au hockey professionnel. Deux, évoluer avec Wayne Gretzky. Trois, gagner la coupe Stanley. Le quatrième était d’arriver dans le vestiaire après une grosse victoire et entendre Glen Sather dire : « Gretzky, Messier, Coffey et Semenko , congé d’entraînement demain. »

Les matches des Knights de Vegas sont diffusés en espagnol à la radio.

Une des plus belles fêtes sportives de l’année du 3 au 11 sont les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en 2023. Plus de 2500 jeunes vivront une expérience inoubliable dans une vingtaine de disciplines.

Son nom complet est Patrice Bergeron-Cleary . Bergeron est le nom de sa mère, Sylvie.

