La formation métal Megadeth de retour au Québec

Un an après leur dernière visite au Centre Vidéotron, Megadeth sera de retour à Québec, le 10 mai, à l’occasion de la tournée Crush the World. La formation métal américaine fera aussi un arrêt à Place Bell, à Laval, le 11 mai.

La tournée débutera le 26 avril à Everett dans l’État de Washington et passera ensuite par le Canada pour une série de 12 spectacles. Megadeth et sa bande feront des arrêts à Abbotsford et Kelowna en Colombie-Britannique et à Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Hamilton, Ottawa, Moncton et Halifax.

La formation britannique Bullet For My Valentine et le groupe de métal progressif Oni se produiront en première partie.

La dernière visite de la bande à Dave Mustaine à Québec remonte au 10 mai 2022.

« Nous avons hâte d’amener la tournée Crush the World de Megadeth dans le Grand Nord blanc. Je suis encore sous le choc de notre spectacle à guichets fermés au Budokan avec Marty Friedman la semaine dernière, mais il n’y a pas de répit et c’est à votre tour, Canada. Préparez-vous », a fait savoir le chanteur-guitariste dans un communiqué de presse.

Marty Friedman a fait une apparition spéciale pour ce concert, au Budokan, au Japon, diffusé en direct dans le monde entier.

Megadeth a lancé, le 2 septembre dernier, un 16e album studio intitulé The Sick, The Dying... and the Dead!

Les billets pour le spectacle du Centre Vidéotron sont en vente jeudi le 9 mars à partir de 10h. Une prévente sera offerte aux abonnés de l’infolettre le 8 mars à partir de midi. Ceux pour le concert de la Place Bell seront en vente jeudi à 10h sur evenko.ca.