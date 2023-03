La guerre n’est pas un match de soccer

La guerre, notamment celle en Ukraine qui domine actuellement l’actualité, est parfois perçue et commentée par certaines personnes avec légèreté comme s’il s’agissait d’une compétition sportive...

Cela est probablement dû à une multitude de facteurs, tels que des préjugés ou des biais politiques, une désensibilisation aux horreurs de la guerre, ou une ignorance de la complexité et de l’ampleur de ses conséquences...

Aussi, traiter de la guerre comme on le fait pour une compétition sportive peut refléter une mentalité compétitive et militariste où les conflits sont considérés comme des occasions de démontrer la supériorité ou la force d’une nation ou d’un groupe.

Cela peut conduire à une glorification de la guerre et à une minimisation de ses conséquences humaines, ce qui peut rendre les conflits plus difficiles à résoudre et à prévenir.

La destruction et la mort

Les conflits armés sont des événements tragiques et dévastateurs qui ont des conséquences réelles sur la vie des gens.

Ils entraînent particulièrement des pertes massives de vies humaines, des destructions de biens et d’infrastructures, des déplacements forcés de populations et des traumatismes à long terme pour les personnes touchées, ainsi que pour les générations futures...

Ces conflits ont également des conséquences économiques, politiques et environnementales qui peuvent durer des décennies.

Et malheureusement, certaines personnes sont insensibles à ces aspects et paraissent davantage préoccupées par le facteur « guerrier » des conflits.

On verse alors dans des commentaires allègres sur les « doctrines », les stratégies, les tactiques, les munitions, les obusiers, les chars, les avions et autres équipements de guerres en oubliant l’essentiel : l’humain.

La guerre ne devrait jamais être glorifiée ou banalisée, peu importe les enjeux.

Une approche humaine

Les éléments de langage que nous utilisons pour parler des conflits sont importants, car ils peuvent influencer la façon dont nous percevons et comprenons les événements.

En utilisant des termes du genre « bataille », « victoire » ou « défaite », nous risquons de banaliser ou de normaliser la violence et de minimiser la tragédie humaine qui en résulte.

Il serait certainement bon d’entendre plus souvent parler et débattre de paix... De rappeler que les conflits armés sont évitables.

Il serait bon de traiter les conflits armés avec sérieux et empathie et de reconnaître la souffrance des populations touchées.

Il serait également bon de ne pas faire preuve d’aveuglement collectif face aux menaces de guerre et de promouvoir une compréhension plus profonde des conflits, y compris les causes sous-jacentes et leurs conséquences à long terme.

Sans oublier de privilégier tout dialogue honnête et respectueux, toute reconnaissance de la dignité et des droits de toutes les parties impliquées, ainsi que la recherche de solutions durables et équitables qui tiennent compte des intérêts et des besoins des belligérants.