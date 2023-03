L’ancien entraîneur de Cole Caufield congédié

L’entraîneur-chef Tony Granato a été remercié par l’Université du Wisconsin, lundi.

L’homme était à la barre de l’équipe masculine de hockey de l’institution depuis la campagne 2016-2017. Il a notamment été l’entraîneur de l’attaquant du Canadien de Montréal Cole Caufield pendant deux saisons, soit de 2019 à 2021.

Granato a maintenu un dossier de 105-129-16 avec les Badgers, qui ont connu deux campagnes perdantes récemment.

L’Université du Wisconsin a obtenu 13 victoires et subi 23 défaites en 2022-2023. Le club a vu sa saison prendre fin samedi dernier, après avoir été éliminé en quarts de finale du «Big Ten» par l’Université du Michigan.

«J'apprécie grandement à quel point coach Granato s'est donné corps et âme pour nous. Personne n'est aussi dévoué que lui à notre programme de hockey ou à l'Université du Wisconsin», a indiqué le directeur athlétique de l'Université du Wisconsin, Chris McIntosh, dans un communiqué.

Granato a joué pour les Badgers pendant son parcours universitaire entre 1983 et 1987. Il a ensuite disputé 14 saisons comme ailier dans la Ligue nationale de hockey, où il a porté les couleurs des Rangers de New York, des Kings de Los Angeles et des Sharks de San Jose.

Après avoir accroché ses patins, il a fait le saut comme entraîneur. Il œuvré derrière les bancs de l’Avalanche du Colorado, des Penguins de Pittsburgh et des Red Wings de Detroit avant de rejoint son alma mater.