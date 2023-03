Le début d’une grande aventure

Rivière-du-Loup | Pierre Harvey, sa participation aux Jeux du Québec, c’est son effet papillon. Vous savez, une petite chose qui peut avoir de grands effets. Il était de la première édition à Rivière-du-Loup en 1971 et c’est à partir de ce moment que l’histoire de sa vie a commencé à s’écrire.

Le sport, la vie amoureuse, les enfants et toutes ces grandes compétitions à travers le monde, pas surprenant que Pierre Harvey soit devenu l’ambassadeur par excellence des Jeux du Québec.

« Je me demande ce que serait devenue ma vie quand je regarde tout ça aujourd’hui », confie le grand athlète.

Né dans une famille de cinq enfants, le natif de Rimouski commence à s’intéresser à la natation vers l’âge de 12 ans. Il admet qu’à cette époque il n’était pas très sportif et que ses frères l’appelaient « le gros ».

Comme il n’était pas le meilleur du club de natation Les Dauphins, le jeune Pierre Harvey décide d’opter pour la brasse alors que le style libre était beaucoup plus populaire.

Photo fournie par Pierre Harvey

Première médaille

Il surprend tout le monde en remportant une médaille de bronze aux Jeux du Québec.

« Pour moi c’est là où tout a commencé. C’était plus important que de remporter une médaille olympique. Après, j’étais motivé et la médaille m’a donné confiance, et avec la confiance et du travail on peut réaliser de belles choses », raconte-t-il.

Il participera à deux autres reprises aux Jeux du Québec, en 1973 à Rouyn-Noranda et en 1974 à Salaberry-de-Valleyfield, en cyclisme.

Et vous connaissez l’histoire. En 1984, Pierre Harvey deviendra le premier Canadien à prendre part à deux olympiades la même année.

Toute la famille aux Jeux

Pas surprenant non plus que les membres de la famille Harvey aient les Jeux du Québec tatoués sur le cœur puisque les deux parents et les trois enfants ont participé à ce grand rassemblement sportif québécois.

Alex et Sophie en ski de fond à Rimouski en 2001, Laurence en vélo de montagne à Sept-Îles en 2007 et leur mère, Mireille Belzile, en cyclisme à Trois-Rivières en 1975.

« Quand j’y repense, c’est quasiment difficile à croire. Mes enfants adorent le sport, ils en font encore, nous en faisons ensemble, c’est une belle richesse », dit-il.

Il admet également que de voir son fils Alex performer sur la scène internationale l’a rendu extrêmement fier.

« Il a tout de suite aimé le ski de fond et il a repoussé les limites plus loin que moi. Il a fait des choses que je n’ai jamais faites », mentionne celui qui a pourtant participé à quatre olympiades aux Jeux d’été et d’hiver.

Photo fournie par Pierre Harvey

Provoquer les hasards

Pierre Harvey ne sait pas s’il croit au destin, mais il s’amuse à dire qu’il a provoqué les hasards.

À 12 ans quand il est allé voir l’entraîneur de natation pour lui dire qu’il aimerait être dans le club.

À 16 ans quand un ami de ses frères lui a proposé de faire une compétition de vélo et qu’il a décidé à deux semaines d’avis de se lancer ce défi, qu’il a finalement relevé.

Dans la vingtaine quand il est tombé en amour avec le ski de fond après le boycottage du Canada pour les Jeux olympiques de Moscou. Le ski de fond est devenu son sport, celui qu’il a préféré au-delà de tous les autres.

« J’ai visité tous les pays scandinaves. J’ai fait des voyages extraordinaires. On nous amenait en hélicoptère sur des glaciers pour l’entraînement. Ce sont des souvenirs incroyables. »

Pierre Harvey ne s’en cache pas, il aurait aimé remporter une médaille olympique chez lui, aux Jeux de Calgary en 1988.

Mais encore une fois alors qu’il voulait tout abandonner après cette grande déception, il est allé puiser dans son enfance en se rappelant le plaisir qu’il avait de compétitionner, de toujours vouloir se dépasser quand il n’avait que 14 ans.

Quelques semaines plus tard, il gagnait la course mythique d’Oslo lors du 100e anniversaire de la Coupe du monde en Norvège.

Un exploit qui a mis un terme à une grande carrière qui s’est amorcée aux Jeux du Québec.

Une semaine unique pour trois sœurs

Photo fournie par les Jeux du Québec

Les membres d’une famille de Gatineau, passionnées par le hockey féminin, ont eu le privilège de participer pour la première fois ensemble à la 56e finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, mais dans trois rôles différents.

Les sœurs Éliane Locas comme gardienne de but pour la formation de l’Outaouais, Roxane Daley comme entraîneuse de cette même équipe et Raphaëlle Locas comme officielle ont vécu des moments inoubliables depuis le début du tournoi.

« C’est vraiment une belle expérience de vivre les Jeux avec ses deux sœurs. C’est rare que ça arrive, on est vraiment chanceuses. On va s’en souvenir toute notre vie », affirme Éliane.

Affaire de famille

Raphaëlle n’a pu officier la partie de ses sœurs pour des raisons évidentes d’impartialité, mais juste le fait de se retrouver en même temps dans une compétition aussi importante est un moment marquant dans la vie des jeunes filles qui se soutiennent dans leurs rêves et dans leurs ambitions.

Le hockey est une histoire de cœur dans cette famille. Roxane a été la première à s’intéresser à ce sport et elle a transmis sa passion à ses deux plus jeunes sœurs, qui ont tout de suite eu la piqûre.

Depuis, ça parle de sport autour de la table.

« On peut dire qu’on est une famille de hockey. Ce sport m’a apporté tellement. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui sans le hockey. Maintenant, c’est à mon tour de redonner, et c’est ce que j’essaie de faire en tant qu’entraîneuse », mentionne Roxane.

Même si les sœurs ont bien performé dans leurs parcours, ce ne sont pas les résultats qui retiennent l’attention, mais bien le bonheur de pouvoir se côtoyer et de partager la même passion.

« C’est vraiment tous les souvenirs qu’on a accumulés avec le temps qui resteront dans nos mémoires, les bons moments qu’on a vécus ensemble autour du hockey », lancent-elles.

Records en haltérophilie

Charlotte Simoneau de Richelieu-Yamaska a épaté la galerie en battant trois records des jeux du Québec en haltérophilie. Elle a soulevé 88 kg à l’arraché et 110 kg à l’épaulé-jeté, pour un total de 198 kg. La jeune fille chez les 64 kg a réalisé son exploit devant la championne olympique Maude Charron.