Le Journal au Pays-Bas: Laurent Dubreuil termine ses saisons «plus vidé»

HEERENVEEN, Pays-Bas | Les vacances qui débutent seront très appréciées par Laurent Dubreuil qui est vidé physiquement, mais encore plus mentalement.

Grisants, les succès obtenus au cours des trois dernières années amènent aussi ses exigences. Le vice-champion du monde de patinage de vitesse longue piste sur 500m lève son chapeau aux athlètes qui sont demeurés au sommet de leur sport pendant de nombreuses années.

Les succès de Dubreuil au cours des trois dernières années où il s’est hissé sur le podium 16 fois en 20 départs sur 500m demandent une énergie supplémentaire. «C’est impressionnant ce que Mikaël Kingsbury et Charles Hamelin ont fait en demeurant au sommet pendant toutes ces années, a-t-il souligné. J’ai un profond respect pour les athlètes qui ont atteint le plus haut niveau et le garde. Si on m’avait dit que c’était plus drainant d’être au sommet il y a cinq ou dix ans, j’aurais répondu que c’est la même chose, mais je réalise que ce n’est pas le cas.»

Les attentes sont très grandes à chaque fois qu’il s’aligne à la ligne de départ. «Je termine mes saisons plus vidé, mais le sentiment d’accomplissement est grand. Ça vaut la peine de vivre ce stress au lieu de patiner relaxe et de terminer en 15e place. Ça ajoute un stress supplémentaire de toujours viser les médailles. Les dernières saisons ont été plus drainantes mentalement. Ce fut une longue saison et je suis content qu’elle soit finie.»

Discussion avec Kingsbury

L’été dernier quand les Blue Jays ont honoré les athlètes canadiens des Jeux de Pékin, Dubreuil a discuté de la situation avec Kingsbury. «Mikaël le vit dix fois plus que moi et les attentes ainsi que l’attention sont plus grandes. Il ne peut pas surpasser les attentes parce qu’on s’attend à ce qu’il gagne tout le temps. Certains étaient déçus de sa médaille d’argent à Pékin et il y avait une certaine «vibe» négative alors que c’est tout un accomplissement qu’il venait de réaliser.»

Content de sa saison

Même s’il n’a pas atteint son objectif de conserver son titre mondial au 500m, Dubreuil trace un bilan positif de sa saison. Champion du classement cumulatif de la Coupe du monde, médaillé d’or à deux reprises en Coupe du monde et médaillé d’argent et d’or (sprint par équipe) au mondial, le patineur de 30 ans est très heureux de ses réalisations.

«C’est une de mes meilleures saisons en carrière, a-t-il affirmé. C’est très similaire à ce que j’ai réussi l’an dernier et en 2021. J’ai remporté sept médailles en Coupe du monde

et deux ici au championnat mondial. Pour certains, il s’agit pratiquement des accomplissements d’une carrière.»

«Je dis oui immédiatement si on m’offre une saison comme ça l’an prochain, de poursuivre le médaillé d’argent au 1000m des Jeux olympiques de Pékin. Je suis fier de cette saison post-olympique où le retour à l’entraînement n’a pas été facile en raison d’une blessure au dos et d’une baisse de motivation.»

Une constance qui fait la différence

Dubreuil est devenu le premier patineur de l’histoire à signer quatre chronos inférieurs à 34 s 5 au cours de la même saison au niveau de la mer. Il a réussi des temps de 34 s 37 et 34 s 46 à Québec lors des essais nationaux en octobre et lors du Championnat des Quatre Continents en décembre ainsi que des chronos de 34 s 34 et de 34 s 46 à Heerenveen à la Coupe du monde de novembre et lors du championnat mondial, vendredi.

«La constance est ma force, a-t-il résumé. Je suis bon peu importe les circonstances et je vais tirer une course extraordinaire à l’occasion. Je n’ai pas besoin que tout soit parfait pour croire en mes chances de médaille, ce qui me donne de la confiance et de la sérennité.»