Le Journal aux Pays-Bas: Québec pourrait accueillir la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste

HEERENVEEN, Pays-Bas | Tout se dessine pour que Québec accueille une étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste à l’hiver 2024.

La Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) et Patinage de vitesse Canada (PVC) travaillent main dans la main afin que le Canada accueille deux événements d’envergure la saison prochaine. Si tout se déroule comme prévu, il s’agira d’une première Coupe du monde à Québec depuis mars 1992 alors que les hommes étaient en action.

Le plan est que Québec présente une Coupe du monde à la fin janvier ou au début février dans la portion nord-américaine du calendrier incluant Salt Lake City.

Il est déjà acquis que Calgary sera l’hôte du championnat mondial par distances en février. Il s’agira d’un retour au pays de l’événement phare du « longue piste » pour la première fois depuis 2008 alors que Richmond avait présenté le mondial en prélude des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver.

Présent avec sa famille à Heerenveen pour encourager son fils Laurent, Robert Dubreuil a aussi profité de l’occasion pour rencontrer les dirigeants de l’International Skating Union (ISU). Le calendrier n’est pas encore coulé dans le béton parce que l’ISU était concentré sur le mondial, mais tout tombera en place dans les prochaines semaines.

« Depuis l’ouverture du Centre de glaces en septembre 2021, j’ai toujours eu bon espoir qu’on pourrait présenter une Coupe du monde assez rapidement, a souligné le directeur général de la FPVQ. Il reste quelques éléments à attacher, mais ça regarde bien. Notre infrastructure est versatile et nous n’avons reçu que de bons commentaires. On a certains défis à relever, mais il n’y a rien d’insurmontable. »

Le Championnat des Quatre Continents qui s’est déroulé du 2 au 4 décembre a été une bonne pratique pour l’organisation et les bénévoles. « Ce fut une bonne chose de débuter avec les Quatre Continents et de ne pas aller trop vite, a indiqué Dubreuil. Ça fait 25 ans qu’on reçoit des Coupes du monde en courte piste et il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas capable en longue piste. »

Aux Quatre Continents, on retrouvait 80 patineurs provenant de sept pays. Pour la Coupe du monde, on parle du double de patineurs provenant de 20 à 25 pays. « On peut entrer jusqu’à 3000 personnes, mais il s’agirait d’un grand succès si on pouvait attirer entre 1500 et 2000 personnes par jour, a indiqué Dubreuil. Avec la configuration des lieux où il y aurait des amateurs tout autour de la piste, il y aurait une ambiance du tonnerre. »

Calgary a présenté deux étapes de la Coupe du monde en décembre dernier, mais souhaite se concentrer uniquement sur l’organisation du mondial l’an prochain. Trois représentants de PVC ont fait le voyage à Heerenveen en prévision des mondiaux de février 2024.

Les patineurs emballés

Auteur de sa meilleure saison en carrière, Antoine Gélinas-Beaulieu est emballé à l’idée de se produire à la maison avec l’élite. « De retrouver à Québec les meilleurs patineurs au monde qu’on a vus ici en fin de semaine, va sûrement être un des faits saillants de ma carrière, a-t-il souligné. En 2015 quand je suis revenu à la compétition, il y avait des plans pour la construction du Centre de glaces, mais rien de concret. C’est un rêve d’avoir une Coupe du monde à Québec. »

Béatrice Lamarche est elle aussi ravie par la perspective que la Coupe du monde s’arrête à la maison. « Même si c’est grandiose ici, c’est différent de patiner à la maison comme on a pu le voir aux Quatre Continents et ça va être une motivation de plus. Ça m’emballe beaucoup. »

Médaillé d’argent sur 500 m, vendredi, Laurent Dubreuil se frotte les mains. « J’en rêve. C’est incroyable. Avant le mondial, tous les patineurs seront présents. Québec a tout pour devenir une destination régulière du circuit. Les Européens vont adorer quand ils vont découvrir la ville et les installations. À mes yeux, ça va être un événement quasi aussi important que le championnat mondial. »

Gaétan Boucher encore bien présent dans la mémoire des Néerlandais

Photo Richard Boutin

Les gagnants se retrouvaient principalement sur la glace du Thialf en fin de semaine, mais une famille néerlandaise avait l’impression d’avoir remporté la loterie en hébergeant le quadruple médaillé olympique Gaétan Boucher pendant la durée du championnat mondial.

Présente à Québec en janvier à l’occasion du mondial des maîtres où Boucher a fait son grand retour, Joke Witterberg qui a patiné chez les 70 ans et plus et son mari Heine Deelstra ont accueilli dans leur petit village (Gaastmeer) de 300 âmes bordé par un lac la légende du patinage de vitesse.

« C’est spécial d’accueillir un médaillé d’or olympique à la maison, a raconté la dame de 71 qui en était à sa troisième participation au mondial des maîtres. Gaétan est encore très connu aux Pays-Bas surtout parmi les plus vieux. C’est la beauté du patin. Nous avons des amis partout dans le monde. »

« Contrairement à Gaétan qui prenait le mondial des maîtres très au sérieux, je patine pour le plaisir et pour demeurer en santé, de poursuivre la sympathique dame qui a accueilli les Canadiennes Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin en 2019. Le rang n’a pas d’importance. »

Présent aux Pays-Bas avec son ancien coéquipier et grand ami, Benoît Lamarche constate que Boucher est encore bien présent dans la mémoire des amateurs néerlandais. « Le couple est fier d’accueillir Gaétan et je les comprends parce qu’il est encore une icône ici, a-t-il souligné. On se fait arrêter souvent et les gens veulent une photo en compagnie de Gaétan. »

Comme un enfant

Boucher est comme un enfant dans une confiserie. Il a pu renouer avec le patineur néerlandais Lieuwe de Boer qui a remporté le bronze aux Jeux de Lake Placid en 1980 au 500 m. Boucher avait terminé en 8e place dans cette course avant de remporter l’argent au 1000 m.

Le vétéran entraîneur américain Ryan Shimabukoro est aussi venu le saluer, mercredi, pendant un entraînement et l’a félicité pour sa victoire au mondial des maîtres.

« J’ai toujours hâte au championnat mondial et c’est encore plus spécial aux Pays-Bas, a mentionné Boucher qui a remporté l’argent au mondial sprint en 1985 à Heerenveen. Il y a aussi plusieurs Québécois au sein de l’équipe canadienne, ce qui ajoute à l’intérêt. »

Surpris d’être encore reconnu après avoir pris sa retraite après les Jeux olympiques de 1988 à Calgary ? « J’ai été surpris à Québec pour le mondial des maîtres parce qu’il y a tellement eu un gros build up, a-t-il indiqué. Ici, c’est le fun que des gens connaissent mon nom et me reconnaissent. Cet impact qui demeure est beaucoup lié à mes succès aux Jeux olympiques. »

Boucher lui aussi se gâte. « C’est moi qui fais le groupie à l’occasion, a-t-il indiqué en nous montrant une photo de lui et de la championne norvégienne du 3000 m et médaillée d’argent au 1500 m Ragne Wiklund. C’est ma préférée. »

De vrais mordus

Boucher et Lamarche suivent les courses dans les estrades populaires pour vivre l’expérience complète du Thialf. « Parce que Gaétan est présent, cela aurait été facile d’obtenir des billets VIP, mais on voulait être dans le vif de l’action, a raconté Lamarche. Ça nous permet d’ajouter une couche de plus à l’expérience. »

Présents aux entraînements et à quelques reprises dans l’entourage de l’équipe canadienne, les deux olympiens profitent de chaque moment. « On est énervés aux entraînements et on prend les temps des patineurs. On gage sur les gagnants. Nous avons été dîner avec ma fille Béatrice un midi et je leur ai dit de réaliser comment ils étaient chanceux de vivre cette vie. À 25 ans, on ne l’appréciait pas autant. On réalise maintenant qu’il s’agissait de moments précieux. »

Ted-Jan Bloemen surmonte ses doutes

Au cours d’une journée historique qui a vu le prodigue américain Jordan Stolz devenir le premier patineur à remporter l’or au 500 m, 1000 m et 1500 m lors des mêmes mondiaux, Ted-Jan Bloemen a procuré une septième médaille au Canada.

Bloemen a remporté le bronze au 10 000 m devant sa famille présente au Thialf. Le patineur natif des Pays-Bas qui a obtenu sa citoyenneté canadienne était animé par des sentiments ambivalents.

« Je suis venu ici avec l’intention de remporter le titre mondial et j’ai été mauvais au 5000 m, a souligné le vétéran de 36 ans qui avait aussi mérité l’argent en 2016 et 2020. Il y avait peu de temps entre les deux courses pour me regrouper et j’ai eu des doutes. C’est pourquoi j’étais aussi émotif après la course. J’étais content d’avoir terminé, mais aussi très déçu de ne pas avoir réussi la performance que je me pensais capable. »

Patinant dans la première paire, Bloemen s’est retrouvé avec ses deux enfants et ses proches pour regarder les autres patineurs avant de réaliser qu’il serait peut-être mieux de retourner au centre de l’anneau parce que son temps allait lui valoir une médaille.

Au pied du podium

Ivanie Blondin a conclu un mondial de rêve en terminant au pied du podium au 1500 m dans une course endiablée avec la Néerlandaise Antoinette Rijpma De Jong qui a remporté l’or.

« J’aurais aimé ajouter une quatrième médaille, mais c’était déjà “mission accomplie” avec trois. Faire autant de courses, c’est beaucoup demandé pour une petite fille. Je me suis retrouvée dans une paire idéale et j’ai tout donné. Je suis contente du résultat. »

Un autre Top 8

Antoine Gélinas-Beaulieu a conclu ses mondiaux de belle façon en terminant au 7e rang du 1500 m. « Je suis vraiment, vraiment satisfait. Ça donne le ton pour les trois prochaines années menant aux Jeux olympiques. Gagner deux médailles et obtenir deux 7e place, je ne pouvais pas espérer mieux. C’est le plus beau scénario que je pouvais imaginer. La combinaison du 1000 m et du 1500 m (deux 7e place), ce sont mes meilleurs résultats en carrière au mondial. »

« Meilleur résultat à vie »

Béatrice Lamarche était comblée par sa performance au 1500 m où elle a terminé en 12e position. « C’est mon meilleur résultat à vie, a-t-elle indiqué. Je suis vraiment contente de mon exécution. Je suis restée dans ma bulle et je me suis concentrée sur ma technique. Parce que je ne faisais qu’une course, j’avais plus de pression de bien faire. C’était la première fois que je patinais devant une aussi grande foule et j’en ai profité beaucoup. »