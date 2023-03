Le Journal en Pays-Bas: comme le bon vin, Ivanie Blondin s’améliore en vieillissant

HEERENVEEN, Pays-Bas | Indécise au terme de la dernière saison sur ses projets d’avenir, Ivanie Blondin vient de compléter l’une de ses meilleures années en carrière.

Triple médaillée au mondial, dont des victoires au sprint par équipe et à la poursuite par équipe, Blondin a aussi terminé au pied du podium au 1500m. «La saison 2019 est difficile à battre parce que j’avais gagné cinq courses consécutives, mais celle-ci est la deuxième meilleure, a-t-elle affirmé. J’ai connu une année débile. Oui il y a eu les médailles olympiques en 2022, mais je n’ai pas bien performé dans les distances individuelles sauf au départ groupé.»

Les Jeux de Pékin lui ont permis de gagner en expérience. «J’ai beaucoup appris de mon expérience aux Jeux et de mes échecs, a-t-elle souligné. J’ai un très gros caractère qui est difficile à contrôler. Je suis contente parce que j’ai été calme cette année.»

Au terme de la finale de la Coupe du monde l’an dernier, Blondin jonglait avec ses options et considérait tenter sa chance en cyclisme. «Avec les Jeux, j’ai vécu tellement d’émotions que je ne savais pas trop ce que je voulais faire après la saison, a expliqué la patineuse franco-ontarienne de 31 ans. Mon mari voulait des enfants immédiatement, mais ce n’était pas une bonne idée sur le plan financier et il n’avait pas encore obtenu sa résidence permanente au Canada.»

Si elle a participé au championnat canadien de cyclisme sur route à Edmonton en compagnie du patineur Connor Howe, Blondin s’est joint au groupe d’entraînement des gars à l’Ovale de Calgary. «J’ai grandi dans un environnement où les défis me motivent à repousser mes limites, a-t-elle raconté. Plus jeune, je faisais du sport avec mon frère qui est quatre ans plus vieux que moi et je voulais toujours le battre. Je suis à l’aise de m’entraîner avec les gars où ça joue du coude. Ça me pousse vers le haut et me challenge à tous les jours. Je fais partie du groupe des boys.»

Retournera-t-elle au vélo? «Ce fut une belle expérience de participer au championnat canadien, a indiqué l’auteure d’une 9e place à la course sur route. Ça ressemble au départ groupé et j’ai poussé mentalement et physiquement. L’équipe canadienne de piste me recrute depuis quelques années, mais ça ne me tente pas d’abandonner le patin sans savoir comment ça va se passer en piste.»

«Je n’aurais pas de brevet d’entraînement et je risquerais de perdre mes commanditaires, de poursuivre la championne de la Coupe du monde au départ groupé. Ça ne ferait pas de sens sur le plan financier de changer de sport à mon âge.»

La saison maintenant terminée, Blondin s’envolera en Hongrie au pays de son mari jusqu’au début avril avant de reprendre l’entraînement. Elle est motivée pour la prochaine campagne.

«Vendredi sur le podium de la poursuite par équipe, on a parlé de la course et ça donnait le goût de continuer pour trois ans. Il faudra adapter notre stratégie. Les échanges font perdre du temps et la tendance est que les équipes conservent le même ordre. Même chose au départ groupé où on pourra s’aider moi et Valérie (Maltais). Je suis vraiment, vraiment contente de ma saison et je suis plus affamé pour la prochaine.»

Une réputation qui n’a rien de surfaite

Photo AFP

Le Thialf n’est pas surnommée la Mecque du patinage de vitesse longue piste par hasard. Sa réputation n’est pas surfaite et elle mérite totalement cette appellation comme on a pu le constater lors d’un championnat mondial haut en couleurs.

Un amphithéatre rempli au bouchon pour les deux dernières journées; une ambiance survoltée et des performances extraordinaires ont pimenté le championnat mondial.

À l’instar des stades de baseball, on retrouve deux sections populaires dans le Thialf qui regroupe les amateurs les plus passionnés et les plus festifs. La majorité des fans portent l’orange de leurs favoris.

Ces sections qu’on appelle Sven Kramer et Irene Wurst du nom des deux légendes néerlandaises qui ont pris leur retraite au terme de la saison 2022 après des carrières grandioses sont très animées.

C’est dans ces sections que les Olympiens Gaétan Boucher et Benoît Lamarche ont suivi l’action pendant toute la fin de semaine. Parce qu’il n’y a pas de places réservées, premier arrivé, premier servi. Les amateurs font la file à compter de 9 h 30 pour les sessions d’après-midi.

Les clameurs provenant de la foule sont impressionnantes peu importe l’identité des patineurs en piste. Si les amateurs encouragent évidemment les patineurs néerlandais avec ferveur, ils servent le même traitement aux autres qui brillent. Un athlète qui connaît une course difficile a aussi droit aux encouragements de ce public de fins connaisseurs et qui démontre un grand respect.

Tous les patineurs et entraîneurs interrogés ne tarissent pas d’éloges à l’endroit du Thialf. Ils ont parfaitement raison et on souhaite à tous les amateurs de patinage de vivre cette expérience une fois dans leur vie.

«L’ambiance au Thialf est incroyable tout comme la passion des gens pour notre sport, a résumé Dubreuil. À la retraite, je vais faire comme Gaétan (Boucher) et Benoît (Lamarche et je vais revenir ici c’est certain.»

Dimanche pour la dernière journée du championnat, on a eu droit à des moments d’anthologie. À seulement 18 ans, l’Américain Jordan Stloz est devenu le premier patineur de l’histoire à remporter l’or au 500m, 1000m et 1500m au cours du même mondial.

Lors de la dernière course du mondial, le toit a failli lever lorsque Irene Schouten a réalisé un record de piste pour remporter l’or au 5000m. Triple médaillée d’or à Pékin au 3000m, 5000m et départ groupé, Schouten s’était accordée une pause après les nationaux en janvier en raison d’une baisse de motivation.

Si les Néerlandais ont encore démontré toute leur puissance, le mondial a aussi permis de démontrer que de plus petites nations de patin peuvent connaître du succès ce qui démontre que le sport est en santé.

L’Italie et la Belgique ont remporté leur premier titre mondial et la Grande-Bretagne a mis la main sur une première médaille.