Le plus grand tueur en série du Brésil meurt criblé de balles

Un Brésilien considéré comme le plus grand tueur en série de son pays après une centaine de meurtres et qui a passé 42 ans en prison est mort criblé de balles près de Sao Paulo, ont annoncé lundi les autorités.

Une enquête a été ouverte après sa mort dimanche à Mogi das Cruzes, non loin de la grande métropole.

«La victime a été atteinte par des tirs d'armes à feu et les suspects ont pris la fuite», a indiqué dans un communiqué le secrétariat à la Sécurité publique de l'État de Sao Paulo.

Pedro Rodrigues Filho, dit «Pedrinho Matador» (le petit Pedro tueur), 68 ans, avait raconté l'histoire de sa vie à divers médias et dans des documentaires après sa sortie de prison en 2018.

Il avait commencé une carrière sur YouTube en évoquant sa vie hors norme ou en commentant des crimes célèbres et en mettant la jeunesse en garde contre la criminalité.

Sur la plateforme de vidéos courtes Kwai, il était devenu une star, avec plus de 267 000 abonnés.

La criminologue et auteure du livre «Tueurs en série: Made in Brazil», Ilana Casoy, a affirmé que «Pedrinho» éliminait les personnes qu'il considérait indésirables pour la société. L'experte a dit avoir été impressionnée par «la joie, la désinvolture et l'intelligence» du tueur en série qu'elle avait rencontré.

«Il a fini par exercer une fascination sur les gens», a déclaré Mme Casoy, citée par le quotidien Folha de S.Paulo : «c'est le reflet de la société que nous avons (au Brésil), où seulement 10% des homicides sont élucidés».