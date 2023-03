Lenny Kravitz chantera aux Oscars

Lenny Kravitz rendra hommage aux disparus, dimanche, lors de la 95e cérémonie des Oscars à Los Angeles.

Cette annonce, fait ce matin, fait suite à celles des dernières semaines concernant la présence de Rihanna, Sofia Carson et Diane Warren, David Byrne et Son Lux et Rahul Sipligunj et Kaala Bhairavaprevious qui interpréteront les pièces en nomination dans la catégorie meilleure chanson originales pour un long-métrage.

Rihanna pour Lift Me Up (Black Panther : Longue vie au Wakanda), Sofia Carson et Diane Warren pour Applause (Tell It Like a Woman), David Byrne et Son Lux, pour This is a Life (Tout, partout, tout à la fois) et Rahul Sipligunj et Kaala Bhairavaprevious pour Naatu Naatu (RRR).

Il n’y a toujours pas de confirmation concernant la présence de Lady Gaga pour l’interprétation de Hold My Hand de Top Gun : Maverick.

Lenny Kravitz succède à Barbra Streisand, Bette Midler, Jennifer Hudson, Sara Bareilles Eddie Vedder, de Pearl Jam, Billie Eilish et Finneas, Dave Grohl des Foo Fighters et l’Orchestre philharmonique de Los Angeles, qui ont déjà rendu des hommages aux disparus dans le passé.

Le musicien et acteur de 58 ans est connu pour les titres It Ain’t Over ‘Til It’s Over, Again, Fly Away, Let Love Rule, Are You Gonna Go My Way et sa reprise de American Woman des Guess Who et ses présences au cinéma dans les films Zoolander, Precious, Le Majordome, Hunger Games et Shotgun Wedding.

La 95e cérémonie des Oscars, animée par Jimmy Kimmel, sera diffusée sur les ondes du réseau ABC, dimanche, à 20h.