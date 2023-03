Les jeunes sont victimes de la montée des paris en ligne

Les casinos en ligne et les sites de paris sportifs ont pris de l'importance dans les dernières années, multipliant les publicités, et ce sont les jeunes qui en sont les plus grandes victimes.

Jamais le pari sportif n'a été aussi populaire. Lors du dernier Super Bowl, pas moins de 20 % de la population des États-Unis ont placé un pari sur un site en ligne. Une augmentation de 61 % par rapport à l'édition 2022 selon l'American Gaming Association.

Et selon une étude de l'INSPQ, ce sont les 18-24 ans qui sont les plus touchés par le phénomène. Pas moins de 47 % de ce groupe d'âge ayant joué en ligne estiment avoir dépensé trop d'argent ou trop de temps sur ces sites de jeux en ligne.

Pour le pédopsychiatre et spécialiste en dépendance Patrick Bordeaux, le problème est la trop grande facilité d'accès.

Malgré une réglementation existante au Canada, la publicité pour ces casinos en ligne est aussi très présente. Les entreprises utilisent plusieurs moyens pour contourner les règlements, comme l'utilisation du domaine «.net» dans leurs publicités, référant à un site façade, effectivement gratuit.

Le cabinet du ministre responsable des Services sociaux a affirmé être sensible à cette situation et à ses impacts sur les personnes vulnérables. Il a ajouté être en train d’analyser les moyens à disposition pour mieux encadrer le jeu en ligne, notamment.