Les locataires méritent mieux

Avant que la session parlementaire ne se termine, Québec solidaire déposera un projet de loi visant à ce que les animaux de compagnie soient autorisés dans tous les logements de la province.

En conférence de presse jeudi à Montréal, le député de Québec solidaire Andrés Fontecilla a expliqué que ce projet de loi visait à permettre de réaliser trois choses importantes : « tout d’abord, permettre au locataire de conserver un animal de compagnie. Ensuite, diminuer le nombre d’animaux abandonnés. Et en dernier lieu, avoir un impact positif sur la santé mentale », disait-il.

Pensez-vous que ce projet de loi est une bonne idée ?

Choix difficiles

Se trouver un logement quand on a un animal de compagnie, ce n’est pas toujours facile.

Selon la SPCA (la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux), même si la moitié des foyers québécois a un animal de compagnie, seulement 4,2 % des propriétaires accepteraient de louer leur appartement à une personne avec un chien.

Ma meilleure amie a dû aller habiter vraiment loin d’où elle désirait car aucun logement ne lui offrait la possibilité de vivre avec son chien. Cela a eu un impact sur sa qualité de vie. Par exemple, elle n’a pas de voiture et depuis qu’elle habite son logement, elle a beaucoup plus de difficulté à se déplacer pour aller au travail et pour aller faire des activités. Tout ça, parce qu’elle a été contrainte de vivre dans un quartier éloigné de la ville de Montréal, mal desservi par le transport en commun.

Personne ne devrait être obligé de faire le choix de délaisser son animal de compagnie pour pouvoir habiter dans un logement abordable.

Personne ne devrait avoir à faire le choix de s’éloigner considérablement du quartier où il désire vivre, simplement parce qu’il n’y a pas trouvé de propriétaire qui accepte les chiens.

Les locataires québécois propriétaires d’un animal de compagnie méritent mieux.