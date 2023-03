Lionel Richie s’arrêtera au Centre Bell en août

Lionel Richie visitera Montréal le 9 août prochain, dans le cadre de sa tournée Sing A Song All Night Long.

Avec une étape prévue au Centre Bell, sa tournée ne doit s’arrêter pour l’instant que dans une vingtaine de villes nord-américaines.

L’auteur-compositeur-interprète et producteur comptera par la même occasion sur la présence du groupe américain Earth, Wind & Fire pour faire danser la foule montréalaise. À eux deux, Lionel Richie et Earth, Wind & Fire ont vendu un quart de milliard d’albums dans le monde.

photo : Jabari Jacobs

En 2022, le chanteur de Hello a atteint la marque des 125 millions d’albums vendus, a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, et a remporté le prix Gershwin de la chanson populaire remis par la bibliothèque du Congrès.

Produite par Live Nation, la tournée Sing A Song All Night Long amorcera son déploiement le 4 août à St-Paul, au Minnesota, avant de se conclure le 15 septembre à Los Angeles.

La mise en vente officielle des billets débutera le lundi 13 mars, sur le coup de 10 h.