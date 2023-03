Mauricie: le départ de Gilles Courteau déplaît

Beaucoup dans le monde du hockey en Mauricie déplorent vivement le départ, dans la controverse, du commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau.

• À lire aussi: Démission de Gilles Courteau: il y a un peu d’hypocrisie dans ça, déplore Patrice Brisebois

• À lire aussi: Les bagarres finalement interdites dans la LHJMQ

• À lire aussi: LHJMQ: Gilles Courteau démissionne, Mario Cecchini le remplacera

Le maire de Shawinigan, qui le connaît, considère qu'il a été traité injustement. «On avait besoin d'une victime. Donc le tribunal populaire a parlé. Les politiciens ont parlé. Les médias ont parlé ce qui fait en sorte que pour M. Courteau, on balaie du revers de la main tout ce qu'il aura fait et, cela, pour une seule participation à une commission», s'est insurgé Michel Angers.

L'ex-entraîneur Michel Bergeron est du même avis. «Il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais mis le pied dans un aréna de la LHJMQ. C'est leur moment de gloire de passer à la télé pour 30 secondes et de déblatérer contre Gilles Courteau. Ils n'ont pas le droit», a rugi celui qu'on a surnommé le Tigre.

L'ex-directeur général et entraîneur des Cataractes de Shawinigan a estimé que Gilles Courteau a énormément fait pour rendre plus sain l'environnement dans lequel évoluent les joueurs. «C'est vrai que des choses très déplorables se sont produites mais il faut aussi mettre en lumière ce qui se fait pour contrer ce qui est arrivé et faire de cette ligue là une ligue qui est saine pour les joueurs, pour leur développement. On se dit souvent que c'est une école de vie et moi j'en suis témoin, ça a formé d'excellents individus», a témoigné Denis Francoeur. Celui-ci note que l'approche avant-gardiste en termes d'encadrement des joueurs qu'il avait introduite à Shawinigan dans les années 90 s'est répandue dans la ligue sous l'impulsion de Gilles Courteau.