Meurtre brutal à Sherbrooke: le jury constitué, puis retourné à la maison

Le procès pour meurtre de Kevin Sanders, cet homme qui avait battu à mort Joël Maillot dans un bar de Sherbrooke en août 2020, s’est ouvert lundi avec la sélection du jury, avant d’être interrompu et remis à la semaine prochaine.

Sanders, 28 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré. En fin de soirée le 17 août 2020, l'accusé, en proie à une violente crise, s'est rué sur un client pour le rouer de nombreux coups de poing et coups de pied au visage. La victime, Joël Mailhot, 51 ans, n'a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Kevin Sanders a suivi la sélection du jury par visioconférence à partir d'une salle d'audience voisine, lundi, au palais de justice de Sherbrooke. Jamais les candidats convoqués n'ont été en sa présence physique.

À chacun des jurés sélectionnés, le juge Charles Ouellet posait la question suivante: «Est-ce que votre capacité d'évaluer la preuve sans parti pris, préjugé ou partialité pourrait être affectée si jamais la santé mentale devait être mise en cause?»

Deux candidats ont répondu «non», si bien que leur candidature a finalement été rejetée, le juge préférant jouer de prudence.

Une heure seulement après avoir constitué un jury, le juge annonçait aux huit hommes et six femmes retenus qu'ils n'entendraient aucun témoin demain matin et que le dossier était reporté au 14 mars, sans leur donner davantage d'explications.

Cette décision découle d'une requête débattue hors de leur présence.

Autre cas de meurtre

Par ailleurs, le dossier de Yanick Dostie-Pouliot, accusé du meurtre au deuxième degré d’une octogénaire en décembre 2021 à Coaticook, est aussi revenu devant la Cour supérieure lundi.

L'accusé était absent. Son avocate a mentionné être en attente de retour d'expertises sur son état mental au moment des faits.

Le matin du 2 décembre 2021, la victime, Jeannine Perron-Ruel, a été découverte sans vie à l'extérieur de son logement, atteint de projectiles à la tête.

Yanick Dostie-Pouliot habitait le logement situé au-dessus de celui de la victime dans un immeuble de la rue de la Rivière.

Il avait été arrêté cinq jours après les événements.

Le dossier de Pouliot-Dostie a été reporté au 29 mai.