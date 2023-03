Soirée avant-première

C’est ce soir, dès 17 h 30 au Centre de foires d’Expocité, que se tient, après deux ans d’absence, la 18e soirée-bénéfice avant-première du 40e Salon de l’auto de Québec. À nouveau ce sera l’occasion par excellence de rencontrer des gens d’affaires de la grande région de Québec, des médias, des propriétaires de concessions automobiles et de camions lourds, des manufacturiers ainsi que des partenaires et des fournisseurs du secteur en primeur. Stations gastronomiques, acrobates, prestations musicales, bar de glace, zone casino viendront agrémenter cette soirée au profit de la Fondation Mobilis. Lors de la soirée 2020, la générosité des donateurs avait permis à la Fondation d’amasser un montant record de 160 000 $. Depuis 2009, pas moins de 1,6 million $ ont été amassés et redistribués à près de 300 organismes sociaux, familles et individus aux prises avec une difficulté liée à la mobilité. Les billets sont disponibles au (418) 624-2290 poste 225. Sur la photo, à gauche, Charles Drouin, directeur général du Salon International de l’auto de Québec, et Louis Desmeules, président du Salon International de l’auto de Québec 2023 et directeur général du Centre Porsche Québec.

L’union fait la force

Photo fournie par Elise Genest

Une toute nouvelle application, Octogone, une plateforme s’adressant à l’industrie de la restauration et de l’hôtellerie, propulsée par Octane Technologies inc., a été lancée récemment à Québec. Co-fondé par Stéphane Grenon, de Chez Rioux & Pettigrew, Pascal Grenon, Simon Ampleman et Jérôme Fusey, le Collectif Octogone a investi temps et argent pour développer, en partenariat avec Octane Technologies, cette plateforme de gestion web et mobile qui propose différents outils et différentes solutions destinés à simplifier le travail quotidien des restaurateurs, des hôteliers, des producteurs, des distributeurs et des fournisseurs de produits et de services. Octogone permet aux différents acteurs du marché de mieux travailler ensemble et de faire de meilleures affaires. Plus de détails au https://octogonecollectif.com/collectif. Sur la photo, le maire de Québec, Bruno Marchand, lors du lancement d’Octogone au resto Chez Rioux & Pettigrew.

Fans de l’horticulture ?

Photos fournies par Nicolas Archambault

En pleine semaine de relâche, vous pouvez depuis la semaine dernière (et jusqu’au 22 mars) vous procurer les Semences Solidaires chez votre marchand IGA. Les vrais fans de l’horticulture pourront donc se préparer à la prochaine saison pour pouvoir obtenir des légumes frais et les cuisiner en famille. Le coffret de semences se vend au prix de 5,99 $ et chaque boîte de semences en contient cinq variétés : la courge spaghetti, le basilic thaï, la betterave Bull’s Blood, les épinards Bloomsdale Long Standing et le brocoli Waltham 29. Tous les profits seront remis à La Tablée des Chefs, qui contribue à développer l’éducation culinaire des jeunes, par l’entremise de ses Brigades culinaires, et à nourrir les personnes dans le besoin. Sur la photo, Ricardo Larrivée et Lisa Birri en tournage pour les Semences Solidaires.

Anniversaires

Photo fournie par Denis Michel Honda

Denis Michel (photo), président de Groupe Michel avec cinq concessions automobiles (Québec et Ste-Foy Mitsubishi, Honda de la Capitale, Honda St-Nicolas et Hyundai Val-Bélair)... Jean-Marc Bédard, retraité du monde de l’automobile... Érik Bédard, franco-ontarien, ex-lanceur des ligues majeures, 44 ans... Yannick Nézet-Séguin, chef d’orchestre québécois, 48 ans... Shaquille O’Neal, ex-joueur de basketball de la NBA, 51 ans... Marie-Michèle Desrosiers, chanteuse, membre de Beau Dommage, 73 ans... Murray Head, chanteur, acteur et scénariste, 77 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 6 mars 2018 : Luc Germain (photo), 57 ans, entraîneur-chef de ski de fond du Rouge et Or de l’Université Laval... 2020 : Henri Richard, 84 ans, légendaire joueur de centre des Canadiens de Montréal qui a remporté le plus grand nombre de Coupes Stanley dans l’histoire de la LNH avec 11... 2017 : Luc Cousineau, 72 ans, auteur-compositeur-interprète québécois.... 2016 : Nancy Reagan, 94 ans, épouse de l’ex-président des États-Unis, Ronald Reagan... 2014 : Dr Frank Jobe, 88 ans, chirurgien orthopédiste américain...

2010 : Marcel Simard, 64 ans, réalisateur québécois... 2009 : Colleen Howe, 76 ans, l’épouse de Gordie Howe... 2006 : Dana Reeves, 44 ans, chanteuse et actrice... 2002 : Brian Fogarty, 32 ans, 1er choix des Nordiques au repêchage de 1987... 2000 : Marcel Pepin, 74 ans, président de la CSN de 1965 à 1976... 1994 : Mélina Mercouri, 71 ans, actrice, chanteuse, militante politique... 1986 : Guy Hoffman, 69 ans, comédien et metteur en scène.