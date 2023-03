Soleil généreux dans le sud et tempête de neige sur l’est du Québec

Le temps s’annonce plutôt gris cette semaine si l’on excepte le soleil généreux pour lundi dans le sud du Québec, tandis qu’une tempête hivernale balayera l’est de la province.

Les températures seront-elles aussi printanières durant toute la semaine avec des maximales de 4 degrés et 5 degrés à Montréal et à Québec anticipées pour mercredi.

Lundi aura donc des allures de printemps dans le sud-ouest et le centre de la province avec du temps ensoleillé et un mercure plus que confortable, indique Environnement Canada

Dans le Grand Montréal, même s’il fera 4 degrés, l’effet éolien sera présent en matinée, encouragé par des rafales de 40 km/h.

Les vents se feront également plus présents à Québec sous un ciel plutôt gris et des températures au-dessus des normales de saison, les prévisions de l’agence fédérale.

Malgré la hausse du mercure, si l’on excepte la chute prévue mardi, les nuances de gris domineront pour le reste de la semaine, en attendant le retour du temps ensoleillé vendredi.

Tempête hivernale à l’Est

La tempête de neige en vigueur depuis dimanche soir persistera durant la journée de lundi pour laisser au sol des accumulations de 10 à 15 centimètres dans l’est de la province.

La neige sera accompagnée de poudrerie par endroits, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie où les températures seront négatives.

Pour le reste de la semaine, de la pluie et de la neige intermittente sont à prévoir pour mardi dans certains secteurs, mais les nuages seront omniprésents avec toutefois quelques éclaircies.