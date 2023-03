Tramway: pas de mise à jour des coûts avant le voyage en Scandinavie

Prévue initialement pour la fin de 2022 puis pour la fin du premier trimestre de 2023, la mise à jour des coûts du tramway devra encore attendre quelques semaines.

C’est ce que Bruno Marchand a affirmé lundi en marge d’un point de presse.

En décembre 2022, le bureau de projet du tramway avait promis une mise à jour budgétaire pour la fin du premier trimestre de 2023.

Or, «ça pourrait être retardé de quelques semaines pour être sûrs de présenter au gouvernement (du Québec) les bons chiffres», a convenu le maire de Québec lundi.

Selon lui, «on a pris un peu de délai (...) sur la question du matériel roulant. On a négocié (avec Alstom). On arrive à la fin de cette période-là. On va passer dans la moulinette. Prochaines semaines. Au plus tard début avril, on va vous donner le coût du matériel roulant puis après ça on va enchainer avec le reste».

Le maire Marchand effectuera un périple dans plusieurs villes scandinaves lors de la dernière semaine de mars. Il est désormais acquis que la mise à jour au sujet du tramway ne se fera pas avant ce déplacement.

Pas de danger pour le financement fédéral

Lundi après-midi, le cabinet du maire a confirmé que l’actualisation des coûts du matériel roulant ainsi que le comité plénier sur le tramway «auront probablement lieu en avril».

Selon la même source, «il n’y a pas de nécessité de déposer un dossier d’affaires d’ici le 31 mars».

Lors de son point de presse, le maire Marchand a assuré qu’il n’y a aucun risque de se priver de financements fédéraux même si la date butoir du 31 mars pour en faire la demande arrive à grands pas.

«On est capables de faire la demande pareil. L’entente entre les deux premiers ministres (du Québec et du Canada) a certifié qu’on avait la bonne procédure», a-t-il juré.

Selon les derniers chiffres, qui datent de la fin de 2021, le budget du tramway est d’environ 4G$. Ce chiffre sera toutefois revu à la hausse lors de la prochaine mise à jour.