Une fraudeuse de Québec qui s’était esquivée au moment de sa peine ramenée derrière les barreaux

Une fraudeuse qui aurait détourné près de 2 M$ de la garderie qui l’embauchait a tenté de «s’esquiver» de la justice en février dernier, mais a finalement été arrêtée et demeurera détenue jusqu’à son retour en cour pour sa peine.

Josée Lévesque avait fait la manchette en 2019 quand le procureur général du Québec avait déposé une poursuite civile de 1,9 M$ contre elle et son conjoint.

La poursuite visait à récupérer des sommes dérobées par le couple au CPE le Petit Baluchon, où Mme Lévesque avait été embauchée en 2005, avant d’être nommée directrice quelque temps plus tard.

Selon la preuve présentée à ce moment, entre 2008 et 2015, le couple et une troisième personne se seraient approprié environ 1,8 M$ provenant des comptes de l’établissement, à coup de transactions oscillant entre 2000$ et 3000$.

La poursuite civile avait toutefois été abandonnée quand le gouvernement s’est désisté en raison du délai de prescription trop grand avant le lancement des procédures.

Accusation criminelle

Or, une accusation criminelle de fraude a été déposée contre la femme à l’automne 2020.

Josée Lévesque a finalement plaidé coupable à cette accusation en février 2022 et le dossier a cheminé jusqu’en octobre dernier, alors que les avocats devaient présenter une suggestion commune au juge Mario Tremblay.

La défense a toutefois déposé une demande de report à ce moment, arguant que Mme Lévesque n’était pas prête pour son incarcération, notamment en raison du statut de son fils, dont elle avait la garde, et qui est atteint de certaines conditions médicales.

La dame avait également plaidé avoir des engagements professionnels à respecter, elle qui travaillait à ce moment à la tenue de livres pour diverses entreprises.

«Les rapports de taxes de plusieurs dizaines de clients sont dus pour le 31 octobre [2022] et, au moment où je vous écris, ceux-ci ne sont pas complétés», avait écrit l’accusée au juge Tremblay, demandant sa clémence afin d’éviter que ce ne soit ses clients qui écopent.

Mandat d’arrêt

Le magistrat avait accepté la demande et repoussé le moment du dépôt de la suggestion commune des avocats au 16 février. Le seul problème est que l’accusée ne s’est jamais présentée à cette audience.

Un mandat d’arrestation a donc été lancé contre elle.

Josée Lévesque a finalement été arrêtée en après-midi samedi. La femme a comparu lundi matin par visioconférence de l’établissement de détention de Québec.

La date du 14 mars a été établie pour son retour devant le juge Tremblay pour la prise trois de la suggestion des avocats.

Et d’ici là, la femme de 56 ans demeurera détenue.

«Il y a objection à la remise en liberté comme madame s’est esquivée au stade de sa sentence», a fait valoir la procureure au dossier, Me Geneviève Lacroix.