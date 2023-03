Une incroyable histoire familiale

Il est parfois difficile d’imaginer le passé de nos parents, mais dans le cas de la comédienne Monique Spaziani, la réalité dépasse la fiction qui à son tour se mélange à la réalité pour donner la surprenante pièce Mille.

Présentée au Théâtre de Quat’Sous, l’histoire improbable de ses origines, et plus particulièrement de son vrai père, soulève une foule de questions sur les sources de notre identité et comment elle se transmet.

Cette proposition est singulière puisque Monique Spaziani se penche sur le destin de ce père qu’elle n’a jamais côtoyé et dont elle n’a appris l’existence qu’à l’adolescence. Elle est entourée de sa vraie fille, la comédienne Philomène Bilodeau, et de son vrai demi-frère, Robert Polka, un agriculteur qui n’avait jamais monté sur scène auparavant et avec qui Spaziani n’a fait connaissance qu’il y a environ cinq ans. Ce trio part ainsi sur les traces de cet homme mystérieux, un ancien espion français qui aimait bien conserver des armes chez lui à Montréal. Remontant le fil de son histoire, ils découvrent un passé familial juif autrichien bouleversé par le nazisme.

Cette enquête a été imaginée par Olivier Kemeid qui signe le texte en mélangeant le vrai et le faux, une ambiguïté cultivée tout au long du spectacle mis en scène par son ami Mani Soleymanlou.

Musique klezmer

En plus des comédiens, on retrouve sur scène un trio de musique klezmer, qui participe aussi à certains échanges. Puisque la musique est plutôt lente et que les protagonistes restent assis sur des chaises faisant face au public, cette proposition est passablement statique, bien que ponctuée d’humour.

Le récit se dévoile ainsi tranquillement, couche par couche. Après une première partie volontairement brouillonne, le tout s’éclaircit au fur à mesure que les narrateurs partagent leurs impressions. La finale se termine en beauté par une touchante projection de photos des comédiens dans leur jeunesse, un tendre clin d’œil sur de fascinants temps révolus.

Mille est présentée jusqu’au 25 mars au Théâtre de Quat’Sous.

Mille ★★★1⁄2

Une mise en scène de Mani Soleymanlou

Avec Monique Spaziani, Philomène Bilodeau et Robert Polka