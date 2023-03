Voir la vie en rose jusqu’au bout du monde

Grandir ou mourir. Pour François Roberge, président de La Vie en Rose, c’est la définition du commerce de détail. Et ça explique son appétit pour la croissance.

Ce n’est pas tellement connu, mais la chaîne de boutiques de lingerie qu’il a acquise en 1996 est passée de 26 magasins à 400. Le chiffre d’affaires, lui, a bondi de 12 M$ à 550 M$. Mieux encore : l’entreprise sort de la pandémie sans aucune dette, en continuant de financer sa croissance. Pour vous donner une idée du rythme, 45 magasins ont été ouverts dans les trois dernières années !

« J’ai tiré une leçon de la crise de 2008. J’avais des dettes et la banque nous a mis sur les comptes spéciaux. Je me suis promis de rembourser tout le monde et de regagner ma liberté », raconte l’entrepreneur, qui, depuis, a racheté les parts détenues par le Fonds de solidarité FTQ et garde toujours des liquidités pour avancer.

La comptabilité, il déteste. Mais il s’est arrangé pour devenir bon.

De la terre à la lingerie

François Roberge est un fils de cultivateur et il se destinait d’ailleurs à la ferme. Mais insatisfait de sa rémunération, il a quitté le nid et s’en est allé vers la grande ville, où son oncle l’a embauché comme camionneur. L’oncle en question était Paul Delage Roberge, président du Groupe San Francisco et fondateur des Ailes de la Mode.

« Il m’a dit : tu vas au cégep et à -l’université, sinon je ne te garde pas », se rappelle le neveu, qui a concilié travail et études, puis gravi les échelons pendant une quinzaine d’années.

« Je suis un entrepreneur, profondément. Et après l’aventure avec mon oncle, j’ai cherché une -opportunité pour contrôler mon destin. Je -cherchais n’importe quoi : ç’aurait pu être des robes, des vêtements pour hommes ou pour enfants, mais je -voulais une petite chaîne de magasins », raconte-t-il.

Avec 70 000 $ de mise de fonds, il a racheté La Vie en Rose, basée à Toronto et présente dans cinq provinces. C’était déficitaire, mais le jeune entrepreneur allait rapidement rentabiliser les opérations et ouvrir d’autres boutiques. Au lieu de vendre les mêmes marques que La Baie, Sears et Eaton, ses concurrents d’alors, il allait créer sa marque, qui deviendrait la seule vendue dans ses boutiques.

En 2004, premiers pas à l’international. Des erreurs en route, mais finalement le vent dans les voiles. Aujourd’hui, La Vie en Rose a des -magasins dans 16 pays, au Moyen-Orient et en Asie principalement. Elle travaille avec cinq usines pour fabriquer et vendre 25 millions de morceaux par année.

« Si tu peux faire du commerce au Québec, tu peux en faire partout dans le monde », affirme François Roberge avec confiance.

« En 2024, on envisage une première boutique aux États-Unis. Ce sera mon dernier grand projet avant de passer le relais à ma fille et mon garçon. »

Une affaire de famille

La Vie en Rose est une vraie affaire de famille. François Roberge y travaille aussi avec sa conjointe, rencontrée il y a 40 ans alors qu’elle gérait une boutique du Groupe San Francisco. Il a mis au point son dernier plan stratégique, qui fera croître l’entreprise de manière « agressive » d’ici 2028. Un horizon qui ressemble à sa date de péremption en tant que chef.

« Je ne veux pas faire comme d’autres qui restent trop longtemps et prennent des décisions basées sur leur passé. Le détail, c’est techno, aujourd’hui. Et les jeunes ont des réflexes plus aiguisés que moi. En vieillissant, je vais devenir un danger pour l’entreprise », entrevoit-il.

Il se définit spontanément comme un workaholic. Alors je me demande comment il tournera la page sur sa vie d’entrepreneur. Il y a tant de présidents qui ont du mal à le faire... Mais François Roberge me dit de ne pas m’inquiéter pour lui. Il a une ferme, il peut retourner à la terre, à ses racines. Et lui qui a visité des usines et des magasins toute sa vie se dit que visiter des pays, ce serait bien aussi.

La Vie en Rose

Année de fondation : 1986

1986 Fondateur : Harry Kanner

Harry Kanner Lieu du siège social : Montréal

Montréal Secteur d’activité : Lingerie, commerce de détail

Lingerie, commerce de détail Nombre d’employés : 4500

PROFIL DE FRANÇOIS ROBERGE

Poste : Président

Président Âge : 60 ans

60 ans Scolarité : HEC, marketing et finances