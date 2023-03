Agression virtuelle: Mélanie Maynard porte plainte à la police

Après avoir dénoncé l’agression virtuelle qu’elle a subie sur les réseaux lundi, Mélanie Maynard confirme qu’elle porte plainte contre l’homme qui lui a envoyé une photo de ses parties intimes accompagnée de commentaires obscènes.

« Merci à mes abonnés pour votre support et votre soutien. Ça m’a permis de recueillir assez de témoignages sur l’individu en question pour savoir que je n’étais pas sa seule cible et pour achever le portrait que je m’en étais fait », a écrit l’animatrice Mélanie Maynard mardi midi sur ses réseaux.

« Et non, ce n’était pas un faux compte, mais bien un vrai con », poursuit celle qui a reçu une incroyable vague de soutien de la part de femmes (ayant vécu ou pas ce qu’elle avait vécu) et d’hommes se disant outrés par la situation.

L’animatrice avait fait une première publication tôt ce matin pour expliquer à sa communauté pourquoi sa publication dénonçant cet homme n’était plus visible. C’est Instagram qui a supprimé le carrousel de photos, car « les photos allaient à l’encontre des standards sur la nudité ou les actes sexuels ».

ATTENTION, la publication qui suit contient des propos qui pourraient choquer

« Et c’est moi qui contreviens aux standards de la communauté! », a-t-elle écrit en publication éphémère (story) Instagram. « Heureuse de savoir que le grand Méta sait intervenir au bon moment », a ajouté l’animatrice de manière sarcastique.

Avec l’humour qu’on lui connaît, Mélanie Maynard a publié une annonce in memoriam sur ses réseaux avec la mention : « Ici il y avait le nom complet d’un gland et la photo de son petit gingembre. Le tout accompagné de propos dégradants. »

« Une plainte déposée », écrit-elle en guise de conclusion.

Extrait radio et autres commentaires disgracieux

Dans un extrait radio de WKND 99,5 - qu’elle a également partagé sur ses réseaux-, l’animatrice explique avoir fait cette publication de dénonciation dans « un geste de spontanéité et d’écoeurantite aiguë. » Elle ne croyait pas, toutefois, que sa journée se poursuivrait avec de nombreux témoignages, mais aussi plusieurs commentaires disgracieux de la part de gens de tous âges.

Un ado lui disant de « relaxer la vieille, ça arrive tout le temps », alors que d’autres internautes lui disaient qu’elle mentait et qu’elle avait aimé recevoir ce genre de photos. Elle explique avoir même eu à se justifier auprès d’une femme qui lui disait qu’elle allait détruire la vie de cet homme.

Des dizaines de personnes l’ont aussi sommé d’aller porter plainte à la police.

« Dans tout cela, il y a quelque chose de moins banal qu’on pense, confie-t-elle. Porter plainte est se montrer vulnérable et se présenter comme une victime. Tu retournes chez toi et tu as peur. Tu as peur qu’il continue, qu’il te retrouve. »

L’animatrice a ajouté être « sur le bord de mettre public tous les commentaires privés désobligeants » qu’elle reçoit. « Je ne comprendrai jamais où sont ces gens qui ont besoin de répandre de la haine partout autour d’eux. »