Photo fournie par Mouvement Desjardins et Fondation du CHU

Présenté par Québecor et sous la présidence d’honneur de Guy Cormier (photo), président et chef de la direction de Desjardins, le 26e Bal des grands romantiques de la Fondation du CHU de Québec, se tiendra le vendredi 17 mars au Centre Vidéotron. L’événement a pour but d’amasser 700 000 $ destinés à l’humanisation des soins, à la formation, à la recherche et à l’achat d’équipements de dernière génération pour le CHU de Québec-Université Laval. La comédienne Guylaine Tremblay (photo) assurera l’animation du Bal qui mettra en lumière les cinq hôpitaux du CHU de Québec et reconnaîtra ses intervenants. Un souper gastronomique, un encan et des témoignages sont aussi au menu. Renseignements : https://evenements.live/

Nouvelles recrues

Photo fournie par Beez et Bambou

Deux agences de communication de Québec, Beez Créativité Média et Bambou Communication Marketing, peuvent compter depuis peu sur de nouvelles recrues. Chez Beez, Isabelle Julien, est bien fière de sa nouvelle venue au sein de l’équipe de graphisme. Forte de son diplôme en graphisme et motion design du Collège Bart, Émillie St-Jacques (photo de gauche) aura pour tâche de décliner les campagnes publicitaires. Chez Bambou, Lucie Lebel vient d’accueillir Elisabeth St-Cyr (photo de droite), diplômée de l’UQAM au baccalauréat en communication – profil télévision – et a débuté sa carrière dans l’industrie télévisuelle à Montréal en tant que coordonnatrice. Elle occupe le poste de conseillère en communication et stratégie numérique.

12 trous le 12 !

Photo fournie par la fondation

La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis présentera sa 41e Classique de golf Desjardins le mercredi 12 juillet, dès 13 h, au club de golf de Lévis. Encore une fois la formule retenue en sera une de départs simultanés avec une version de seulement 12 trous à jouer afin de permettre aux participants de se regrouper dès 17 h 30 pour un cocktail dînatoire, histoire de réseauter et participer à un encan virtuel au profit de la Fondation et qui comprendra plusieurs prix de valeur. L’encan sera mis en ligne une semaine avant l’événement et toutes les personnes intéressées pourront miser. https://fhdl.ca/activites/classique-de-golf-desjardins-2023/ Plus de 60 000 $ avaient été amassés pour le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis en juillet 2022 (photo) lors de la 40e Classique.

Anniversaires

Photo d’archives, Stevens LeBlanc

Ashton Leblond (photo), président fondateur des restaurants Ashton de la région de Québec, 75 ans... Saskia Thuot, animatrice télé, native de Québec, 50 ans... Sébastien Izambard, chanteur français membre du quatuor Il Divo, 50 ans... Maxim Roy, comédienne et actrice québécoise, 51 ans... Denis Boucher, lanceur, avec les Expos en 1993 et 1994, 55 ans... Yvan Lendl, légende du tennis, 63 ans... Bryan Cranston, acteur américain (Votre Honneur et Walter White, dans la série Breaking Bad), 67 ans... Bernard Voyer, explorateur et conférencier québécois, 70 ans... Raymond Bouchard, comédien et acteur québécois, 78 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 7 mars 2022 : Maurice Parent (photo), 83 ans, cofondateur de Chatel Automobiles (Mercedes Benz de Québec)... 2021 : Edward Rémy, 95 ans, un des pionniers du journalisme artistique au Québec et cofondateur du magazine Échos Vedettes... 2019 : Patrick Lane, 79 ans, poète et critique canadien... 2017 : Yukinori Miyabe, 48 ans, médaillée de bronze au 1000 mètres masculin de patinage de vitesse aux JO d’hiver d’Albertville en 1992... 2015 : Jacques Cressard, 79 ans, homme politique français... 2013 : Peter Banks, 65 ans, guitariste anglais, ancien membre fondateur de Yes... 2013 : Claude King, 90 ans, chanteur de musique country... 2012 : Pierre Tornade, 82 ans, acteur français... 2004 : Mimi d’Estée, 96 ans, comédienne, actrice et courriériste.... 2000 : Pee Wee King, 86 ans, instrumentiste et compositeur country... 1999 : Stanley Kubrick, 70 ans, réalisateur américain... 1991 : Cool Papa Bell, 87 ans, joueur de baseball professionnel.